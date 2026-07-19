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ราชกิจจาฯ ประกาศ กฎ ก.พ. เพิ่มสิทธิรับเงินประจำตำแหน่ง สายงานพยาบาล-แพทย์แผนจีน

19.07.26 | 14:43 น.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 เพิ่มสิทธิรับเงินประจำตำแหน่ง “สายงานวิชาการพยาบาล-สายงานแพทย์แผนจีน” ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

วันที่ 19 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2569

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (5) และมาตรา 50 วรรคสามและวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก.พ. โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี จึงออกกฎ ก.พ. ไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 กฎ ก.พ. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น 10/1) ของข้อ 7 ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ในบัญชีกำหนดสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งท้ายกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2567

“10/1) สายงานวิชาการพยาบาล”

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ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น 12/1) ของข้อ 7. ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ในบัญชีกำหนดสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งท้ายกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2567

“12/1) สายงานแพทย์แผนจีน”