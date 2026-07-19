ไฟไหม้ เพิงพักคนงาน ย่านโชคชัย 4 ซอย 30 จนท.รุดคุมสถานการณ์ จนสงบ

ไฟไหม้ เพิงพักคนงาน ย่านโชคชัย 4 ซอย 30 จนท.รุดคุมสถานการณ์ ล่าสุด เพลิงสงบแล้ว
เมื่อเวลา 19.39 น. วันที่ 19 กรกฎาคม ศูนย์วิทยุพระราม 199 รับแจ้งจากสายด่วน 199 เกิดเหตุเพลิงไหม้เพิงพักคนงาน 2 ชั้น ซอยโชคชัย 4 ซอย 30 แขวงและเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าวกำลังไปที่เกิดเหตุ กระทั่งถึงจุดหมายในเวลา 19.50 น. เบื้องต้นลักษณะที่เกิดเหตุเป็นเพิงพักสังกะสี 2 ชั้น
เวลา 19.57 น. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติม เป็นเพิงพักคนงาน 2 ชั้น ปลูกติดกัน 3 หลัง เพลิงลุกไหม้ชั้นที่ 2 เสียหายแล้วจำนวน 1 หลัง เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างใช้น้ำสกัดกั้นการติดต่อลุกลาม ก่อนที่เวลา 20.01 น. เพลิงสงบแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
Advertisement