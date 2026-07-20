ตร.ไล่เฟ้นคดีโกงสอบท้องถิ่น ยัน ‘บิ๊กเบิ้ม’ ยังอยู่ ใต้แฉ ‘5 แสน’ จิ้มตำแหน่งได้ กระบี่ส่อถอนชื่อล็อตใหญ่

ตร.ไล่เฟ้นคดีโกงสอบขรก. ยัน ‘บิ๊กเบิ้ม’ ยังอยู่ บช.ก.จ่อส่งทีมปูพรมทั่วปท. ‘เชียงใหม่’ หนุนปราบทุจริต ใต้แฉ ‘5 แสน’ จิ้มตำแหน่งได้ ‘กระบี่’ ส่อถอนชื่อล็อตใหญ่
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา แหล่งข่าวจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) เปิดเผยว่าวันที่ 20 กรกฎาคม เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(ผบช.ก.) นัดประชุมพนักงานสอบสวน บช.ก. เพื่อตรวจสอบข้อกฎหมายรวมถึงพยานหลักฐานต่างๆแนวทางการขับเคลื่อนคดีทุจริตโกงสอบท้องถิ่นให้รัดกุม ก่อนนำสำนวนส่ง ป.ป.ช. คาดว่าใช้เวลาอีก 4-5 วัน ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐกว่า 10 คน ที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) พบในวันที่บุกตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งใน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ซึ่งคาดว่าเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับขบวนการคดีโกงสอบท้องถิ่นทั้งหมดได้เข้าพบพนักงานสอบสวน บช.ก.และ ป.ป.ช.แล้วทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดี
แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ในวันประชุมพนักงานสอบสวน บช.ก. จะหารือในข้อกฎหมายเนื่องจากสอบคำให้การให้การของขบวนการให้การว่า “บิ๊กเบิ้ม” ปัจจุบันยังรับราชการ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังขบวนการ หากพบความผิดที่มีความชัดเจนก็จะรวบรวมพยานหลักฐานพิจารณาขอศาลออกหมายจับ
แหล่งข่าวกล่าวถึงผู้เข้าสอบที่มีคะแนนผิดปกติจำนวนสูงถึง 5,924 ราย ตามที่นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ออกมาชี้แจงไปก่อนหน้านี้นั้น.หากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพิกถอนสิทธิ์ผู้สอบกลุ่มดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ทาง บช.ก.จะเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.)ขอเสนอตั้งคณะพนักงานสอบสวน เพื่อตั้งประเด็นการสอบสวนไปยังพนักงานสอบสวนในแต่ละภูมิลำเนาพื้นที่ที่กลุ่มถูกเพิกถอนสิทธิ์รับราชการ
นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว ไม่ใช่เฉพาะข้าราชการที่มีการบรรจุแต่งตั้งเท่านั้นยังรวมถึงผู้แก้ไขข้อสอบ ที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ ตั้งแต่หลักแสนบาท ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก เบื้องต้นนับร้อยคน แต่ดำเนินคดีที่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพียง 5 รายเท่านั้น ถือว่าน้อยผิดปกติ ส่วนพื้นที่ภาคเหนือ และเชียงใหม่มีการเรียกบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว 3 รอบ รวมกว่าหลายร้อยคน
ที่ จ.กระบี่ รายงานข่าวแจ้งว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ ทั้งเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในจังหวัดเตรียมดำเนินการยกเลิกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อคณะกรรมการจากส่วนกลางเสนอรายชื่อมา เบื้องต้นคาดว่าจะมีจำนวนข้าราชการที่ถูกเพิกถอนรายชื่อประมาณ 122 ราย โดยจากการตรวจสอบพบการทุจริตการสอบบรรจุเมื่อปลายปี 2568 ซึ่งได้รับบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นใน อปท.พื้นที่จ.กระบี่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา รวม 151 อัตรา บาง อปท.มีการบรรจุข้าราชการ 1-5 คน ในจำนวนนี้มีรายงานว่า มีรายชื่อผู้แก้คะแนนในใบกระดาษคำตอบที่เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมขบวนทุจริตตรวจพบถึง 122 คน ขณะที่มีผู้สอบได้ด้วยความสามารถตัวเองได้รับการบรรจุในรอบดังกล่าวเพียง 29 คน
แหล่งข่าวเปิดเผยอีก ช่วงก่อนการสอบ มีขบวนการนายหน้า 5 สายใน จ.กระบี่ ซึ่งมีทั้งนักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการ ครู เป็นผู้ติดต่อประสานหาลูกค้ากลุ่มผู้เข้าสอบ โดยเสนอว่าสามารถช่วยให้ สอบผ่านมาโดยแลกกับการจ่ายเงินในราคา 3-5 แสนบาท ซึ่งราคาจ่ายสูงสำหรับผู้เลือกตำแหน่งได้ สำหรับจ.กระบี่ ข้าราชการที่จะถูกเพิกถอน 122 ราย จาก ที่บรรจุไปแล้ว 151 รายนั้น ยังพบอีกว่าในพื้นที่ภาคใต้ ที่จ.สุราษฎร์ธานี จะมีขรก.ที่ถูกเพิกถอน 242 คน จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี จังหวัดละ 181คน จ.นครราชศรีมา 152 คน จ. สุพรรณบุรี 116 คน