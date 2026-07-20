บีเอ็มซิ่งพุ่งชนยับ 3 ชีวิตนั่งรถตุ๊กตุ๊ก เตรียมไปขายของตลาดบางบัวทอง ดับสลด เป่าเมาพุ่งทะลุ 100

บีเอ็มซิ่งพุ่งชนยับ 3 ชีวิตนั่งรถตุ๊กตุ๊ก เตรียมไปขายของตลาดบางบัวทอง เสียชีวิตสลด คู่กรณีเป่าเมาพุ่งทะลุ 100
เมื่อเวลา 04.10 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางบัวทอง รับแจ้งเหตุรถเก๋งชนรถตุ๊กตุ๊ก ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู และแพทย์เวรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ที่เกิดเหตุบริเวณปากซอย 12 ของหมู่บ้าน พบร่างผู้เสียชีวิต 2 รายคือ น.ส.ละม้าย (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 82 ปี และ น.ส.ประทุมพร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี คนขับรถตุ๊กตุ๊ก ส่วน น.ส.ภัทร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 77 ปี ทางเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยกันปั๊มหัวใจนาน 30 นาที แต่ไม่เป็นผลเสียชีวิตในเวลาต่อมา รวม 3 ราย
ที่เกิดเหตุพบรถตุ๊กตุ๊ก ทะเบียนนนทบุรี สภาพหน้ารถพังเสียหายและพลิกตะแคงอยู่ ส่วนคู่กรณีเป็นรถเก๋ง ยี่ห้อ BMW สีดำ ทะเบียน กทม. สภาพชนอัดติดคาอยู่กับต้นไม้ คนขับชื่อนายยศธร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุ
ขณะเดียวกันทางญาติให้ข้อมูลว่า น.ส.ละม้าย และ น.ส.ภัทร ต้องออกไปขายของที่ตลาดบางบัวทองโดยจะใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กคันนี้เป็นประจำ
จากการสอบถามคนขับรถเก๋งอยู่ในอาการมึนงง กล่าวว่า ตนขับเข้ามาจากหน้าหมู่บ้านโดยใช้เส้นทางตรงเข้ามา ยืนยันว่ามองไม่เห็นรถตุ๊กตุ๊กเป็นเหตุให้พุ่งชน หลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์คนขับรถเก๋งแล้วพบว่า สูงถึง 152 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จึงควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดี
ด้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ กล่าวว่า เบื้องต้นได้ทำการบันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้ โดยทราบว่ารถตุ๊กตุ๊กขับออกมาจากซอย 12 เป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถเก๋งขับมาด้วยความเร็ว ทำให้เกิดพุ่งชนกันอย่างแรง
ซึ่งหลังจากนี้จะทำการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ ส่วนคนขับรถเก๋งจะต้องนำตัวไปดำเนินคดี จากนั้นจึงได้มอบผู้เสียชีวิตให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชันสูตรต่อไป