ปทุมธานี เร่งฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 265,000 โดส ‘บิ๊กแจ๊ส’ ลงพื้นที่ติดตามผล

อบจ.ปทุมธานี เดินหน้าโมเดลวัคซีนไข้หวัดใหญ่เชิงรุกปีที่ 3 บิ๊กแจ๊ส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน เผยผลตอบรับดีเยี่ยม อัดฉีด 265,000 โดส สร้างเกราะคุ้มกันหมู่ฟรี!
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (อบจ.ปทุมธานี) ตอกย้ำการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านสาธารณสุข เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เชิงรุกอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และยกระดับสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “สุขภาพดี…เริ่มต้นที่นี่ อบจ.ปทุมธานี ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพของคนปทุมฯ”
โรคไข้หวัดใหญ่ ถือเป็นโรคระบาดตามฤดูกาลที่เกิดขึ้นทุกปีและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา อบจ.ปทุมธานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้ และขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกในการจัดหาวัคซีนคุณภาพสูงเพื่อปกป้องพี่น้องชาวปทุมธานีมาโดยตลอด
ล่าสุด พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี (บิ๊กแจ๊ส) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชน พ่อค้าแม่ค้า รวมถึงเยาวชนในสถานศึกษาที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในชุมชนต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมเปิดเผยว่า โครงการในปี 2569 นี้ อบจ.ปทุมธานี ได้เดินหน้าขยายผลการดูแลเชิงรุกอย่างเต็มกำลัง โดยจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่คุณภาพสูงฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวนรวมทั้งสิ้น 265,000 โดส กระจายตรงสู่พื้นที่อย่างทั่วถึง
พล.ต.ท.คำรณวิทย์ กล่าวต่อว่า จากการลงพื้นที่และติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พบว่ากระแสตอบรับจากภาคประชาชนดีเยี่ยมและเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี ประชาชนมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยของวัคซีนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีไม่เพียงแต่จะช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรงและการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของพี่น้องประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขปฐมภูมิในพื้นที่ปทุมธานีมีความเข้มแข็งและก้าวสู่การเป็นเมืองปลอดภัยด้านสุขภาพอย่างแท้จริง
อบจ.ปทุมธานี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยง เยาวชน และชาวปทุมธานีที่ยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน สามารถเดินทางไปใช้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี! ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 นี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ อบจ.ปทุมธานี (ใกล้ตลาดปทุมธานี) และ รพ.สต. และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกแห่งในปทุมธานี (วัน-เวลาตามที่แต่ละหน่วยบริการกำหนด) อย่ารอให้สายเกินไป พกบัตรประชาชนแล้วไปฉีดวัคซีนกัน หรือติดตามรายละเอียดและจุดบริการเคลื่อนที่เพิ่มเติมได้ทางเพจเฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สอบถามเพิ่มเติม : กองสาธารณสุข อบจ.ปทุมธานี โทร. 02-975-8940 ถึง 8 ต่อ 126