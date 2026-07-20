ศาลอนุญาตรวมสำนวนดิไอคอน มิน-แซม เข้ากับคดีหลัก นัดสืบพยาน 4 ส.ค.

ศาลอนุญาตรวมสำนวนคดีดิไอคอน มิน พีชญา แซม ยุรนันท์ เข้ากับคดีหลัก ยกเลิกนัดตรวจหลักฐาน สืบพยาน 4 ส.ค.นี้
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดตรวจหลักฐานคดีที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องนายยุรนันท์ ภมรมนตรี หรือแซม และ น.ส.พีชญา วัฒนามนตรี หรือมิน 2 นักแสดงชื่อดัง จำเลยในคดีฉ้อโกงประชาชนของกลุ่มดิไอคอนกรุ๊ป ที่ก่อนหน้านี้ได้นำตัวทั้งคู่มายื่นฟ้องต่อศาลอาญาเมื่อวันที่ 27 เม.ย. ก่อนที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวในวงเงิน 1 ล้านบาท พร้อมเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
ในวันดังกล่าว ทนายความของ น.ส.พีชญา ให้ข้อมูลว่า เป็นคดีที่แตกออกมาจากคดีหลักดิไอคอน ทำให้มีการนัดตรวจหลักฐานในวันที่ 20 ก.ค. แต่ปรากฏว่า วันนี้ผู้สื่อข่าวพบว่าการนัดตรวจหลักฐานได้ถูกยกเลิกไปแล้ว และคดีนี้ถูกนำไปรวมกับคดีหลักซึ่งดำเนินการไปถึงชั้นสืบพยาน ทำให้ไม่มีการตรวจหลักฐานและเป็นการนัดสืบพยานในวันที่ 4 ส.ค.2569 เวลา 09.00 น.