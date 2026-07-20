คุมตัว 3 โจ๋ฝากขัง คดีรุมแทงหนุ่ม 18 ดับ ปากซอยอ่อนนุช 39
จากกรณีฝ่ายสืบพระโขนง รวบ 3 วัยรุ่นรุมแทงหนุ่ม 18 ดับ บริเวณปากซอยอ่อนนุช 39 หนีทิ้งอาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุลงคลอง ก่อนติดต่อขอเข้ามอบตัว เมื่อเวลา 03.00 น.ที่ผ่านมา
เบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและนำไปชี้จุดทิ้งของกลาง ภายในคลองบ้านม้า ซอยมอเตอร์เวย์ 5 แยก 3 เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน และนำตัวส่งดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 20 กรกฎาคม ที่ สน.พระโขนง ทางผู้เป็นแม่ของผู้เสียชีวิตได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนทั้งน้ำตา โดยไม่ให้ข้อมูลใดๆ กับสื่อมวลชน ทางญาติบอกว่าทางคุณแม่ยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด เนื่องจากยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างทำการสอบปากคำผู้ก่อเหตุทั้งสามคนอยู่
โดยในวันนี้ทางพนักงานสอบสวนได้นำตัวเยาวชนทั้ง 3 ราย ที่ร่วมกันก่อเหตุใช้อาวุธมีดไล่แทงชายวัย 18 ปี จนเสียชีวิตอย่างอุกอาจบริเวณปากซอยอ่อนนุช 39 หลังผู้ปกครองพาเข้ามอบตัวเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา โดยในวันนี้ทางพนักงานสอบสวนจะนำตัวบุคคลทั้ง 3 ซึ่งเป็นเยาวชน ประกอบด้วย นายนันทพงษ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 17 ปี นายกานุนงด์ (สงวนนามสกุล) อายุ 15 ปี และนายวรพงส์ (สงวนนามสกุล) อายุ 19 ปี ไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จตุจักร เขตบางซื่อ ในส่วนของการประกันตัวให้อยู่ในดุลพินิจของศาล