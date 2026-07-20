ผู้จัด SAKAD Scenic Trail 2026 อาลัย นักวิ่งเสียชีวิต หลังออกตัวเพียง 3 กิโล เพจดังเล่านาทีชีวิต

ผู้จัด SAKAD Scenic Trail 2026 อาลัย นักวิ่งเทรล เสียชีวิต หลังออกตัวเพียง 3 กิโล เพจดังเล่านาทีชีวิต
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ SAKAD Scenic Trail โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า
**ทีมงานขอแสดงความเสียใจ**
กับการสูญเสียของนักวิ่ง
🖤
ขอร่วมไว้อาลัยและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนักวิ่ง
ขอให้ดวงวิญญาณของนักวิ่งไปสู่สุคติ
ขอให้การเดินทางครั้งสุดท้ายของท่าน
เต็มไปด้วยความสงบ
ด้วยความอาลัย
**ทีมงาน SAKAD Scenic Trail 2026**
ขณะที่เพจ “วิ่งน้อย ร้อยรูป” โพสต์เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า
วันนี้แอดขออนุญาตพูดถึงเคสสีดำ งานวิ่งเทรลดอยสะกาดนะครับ
RIP.น้องโก้ นักวิ่งเพื่อนร่วมเส้นทางดอยสะกาด ที่จากกันไปแบบไม่มีวันกลับมา และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องโก้ มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ
เรื่องของเรื่อง น้องโก้ คงจะมีโรคประจำตัวอยู่
06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งออกมาได้ 2.4 กม. จากนาฬิกาแอดนะครับ
ขณะที่วิ่งๆ อยู่น้องเขาก็ล้มลง เป็นลมหมดสติ
ช่วงนั้นทีมเราวิ่งเกาะกลุ่มกันไปข้างหลังน้องเขาพอดี
กลุ่มที่เกาะกันไปคือกลุ่มสุดท้ายประมาณ 14 คน
น้องเขาอยู่ข้างหน้ากับเพื่อน 2 คน
ฝนก็ตกปรอยๆ ตั้งแต่ปล่อยตัว ถึงจุดตรงนั้นน้องเขาล้มลงคิดว่าเกิดจากการหน้ามืดเป็นลม ล้มฟุบหน้าลง
พวกเราก็ช่วยกันจับน้องนอนหงายน้องตัวใหญ่น้ำหนักเยอะเลยช่วยกันหลายคน และหายาดมมาให้ดม พัดให้อากาศเคลื่อนที่เพื่อจะได้หายใจสะดวก พี่คนที่มากับน้องโก้พยายามปลุกน้อง ส่วนพวกเราก็หายาดมให้ดม และเอายาหม่องน้ำทาตามมือ และนวดมือนวดเท้าให้น้องเพื่อให้เลือดลมไหลเวียน ระหว่างนี้ก็ให้น้องผู้ชาย 2 คนที่มาด้วยพยายามติดต่อผู้จัดงานและติดต่อหน่วยฉุกเฉิน ส่วนผู้หญิงก็ให้เปลี่ยนกันนวดเท้านวดมือ
พักนึงพวกเราเห็นว่าน้องอาการไม่ดี ชีพจรเริ่มอ่อนลง พี่ที่มากับน้องโก้ปั๊มหัวใจรอบที่ 1 จนน้องร้องโฮกขึ้นมา เราก็ว่าน้องกลับมาแล้วก็หยุดปั๊ม และพยามปลุกไม่ให้น้องหลับ แต่น้องก็น่าจะไม่ไหว พี่ที่มาด้วยก็เริ่มปั๊มหัวใจอีก จนน้องเฮือกขึ้นมาอีก 2 ครั้ง ระหว่างรอหน่วยงานมาช่วยก็ยามปั๊มหัวใจรอ เปลี่ยนกันปั๊มหัวใจและเป่าปากน้อง ก็น้องก็ไม่ได้สติ จนเวลาผ่านไปตัวน้องจากซีดเริ่มคล้ำ ก็ยังไม่มีวี่แววว่าหน่วยงานไหนจะมาช่วย ถามน้องคนที่ติดต่อน้องบอกว่า กำลังมา เวลาผ่านไป 38 นาที ระหว่างปั๊มหัวใจรอกู้ชีพมาช่วย ชีพจรน้องไม่มีแล้วน้องหมดลมหายใจแล้ว แต่เพื่อนๆ นักวิ่งก็ยังคงพยายามยื้อน้องต่อ จนนาทีที่ 42 มีกู้ภัยมา 2 นายมาช่วยปั๊มหัวใจต่อ แต่น้องก็ไม่กลับมาแล้ว จึงได้เอาน้องขึ้นเปล และหามขึ้นรถส่ง รพ.
ในใจแอดมินอยากถามว่า
ระยะทาง 2.4 กม. เส้นทางรถสามารถเข้ามาได้ทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ ทำไมถึงต้องให้น้องนอนรอความช่วยเหลือตั้ง 42 นาที
ผู้จัดงานทำไมไม่มีการ์ด ไม่มีสวิปเปอร์
กู้ภัยมามือเปล่า ไม่มีอุปกรณ์ช่วยใดๆ มาเลย
รู้สึกผิดหวังกับผู้จัดนี้มากเลย ที่ปล่อยให้นักวิ่งต้องผจญภัยด้วยตัวเอง