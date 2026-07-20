ระทึก! ตึกแถว 2 ชั้นทรุดตัว ย่านพระสมุทรเจดีย์ เจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่ เร่งตรวจสอบสาเหตุ
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ ศูนย์ข่าวเขื่อนขันธ์ โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า เกิดเหตุตึกแถว 2 ชั้นทรุดตัว โชคดีที่ไม่มีคนติดในอาคาร จุดเกิดเหตุอยู่ตรงข้ามเยื้องซอยกระทิงแดงย่านพระสมุทรเจดีย์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จุดเกิดเหตุอยู่ซอยยายแป้น ถนนประชาอุทิศ-คู่ร้าง ทั้งหมดมี 24 ห้อง แต่มีคนอาศัย 18 ห้อง เบื้องต้นยังไม่มีการรายงานถึงผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต และยังไม่มีผู้ติดค้างภายใน โดยเจ้าหน้าที่ อบต.ในคลองบางปลากด ได้ทำการปิดกั้นพื้นที่