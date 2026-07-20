กทม. จ่อปลดล็อกศูนย์เด็กเล็ก รับได้ตั้งแต่วัย 3 เดือน จากเดิมเริ่มที่ 2 ขวบ หวังซัพพอร์ตครอบครัวคนเมือง

กทม. เตรียมปลดล็อกศูนย์เด็กเล็ก เปิดรับทารก 3 เดือน ยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวเมือง
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมรัชดาภิเษก ชั้น 3 สำนักงานเขตดินแดง นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน พ.ศ. …. โดยกล่าวว่า เวทีครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ได้ร่วมเสนอความคิดเห็นและร่วมออกแบบร่างระเบียบฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง ไม่ใช่เป็นระเบียบที่ภาคราชการกำหนดขึ้นเพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นระเบียบที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถยกระดับการดูแลเด็กปฐมวัยของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีเด็กปฐมวัยอายุ 0-6 ปี จำนวน 239,413 คน โดยแนวโน้มการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังมีเด็กจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงอายุ 0-3 ปี ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการดูแลที่มีคุณภาพ เนื่องจากพ่อแม่ส่วนใหญ่ต้องออกไปทำงาน และขาดสถานที่รองรับเด็กเล็กอย่างเพียงพอ ส่งผลให้เด็กจำนวนหนึ่งขาดโอกาสในการพัฒนาที่เหมาะสมตั้งแต่วัยแรกเริ่ม
นายศานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงอายุยังน้อย เพราะหากรอจนเด็กอายุ 4-5 ปี อาจสายเกินไปสำหรับการเสริมสร้างพัฒนาการ ดังนั้น ร่างระเบียบฉบับใหม่จึงมุ่งลดช่องว่างดังกล่าว โดยเปิดโอกาสให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสามารถรับเด็กได้ตั้งแต่อายุ 3 เดือน จากเดิมที่กำหนดไว้ 2-6 ปี พร้อมกำหนดมาตรฐานการดูแลให้เหมาะสมกับช่วงวัย รวมถึงพิจารณาปรับอัตราส่วนผู้ดูแลเด็กให้สอดคล้องกับการดูแลเด็กเล็กมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีแนวทางสนับสนุนการขยายเวลาการให้บริการของศูนย์ฯ ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อรองรับวิถีชีวิตของผู้ปกครองที่ต้องทำงานนอกเวลาราชการ โดยจะพิจารณาระบบค่าตอบแทนสำหรับผู้ดูแลเด็กที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอย่างเหมาะสม
นายศานนท์ ยังกล่าวถึงการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 258 แห่ง แต่มีเพียง 39 แห่งเท่านั้นที่สามารถใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครในการปรับปรุงอาคารได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านสิทธิการใช้ที่ดิน จึงอยู่ระหว่างเร่งประสานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ทั้งวัด กรมธนารักษ์ การเคหะแห่งชาติ และภาคเอกชน เพื่อให้สามารถพัฒนาศูนย์เด็กได้อย่างต่อเนื่อง
พร้อมกันนี้ กรุงเทพมหานครยังเตรียมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กผ่านการจัดทำห้องเรียนปลอดฝุ่น การเพิ่มบริการตรวจและคัดกรองพัฒนาการเด็กเชิงรุก การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพของครูผู้ดูแลเด็ก การสนับสนุนการเรียนต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมการเล่นอิสระ การอ่าน และการจัดบริการยืมของเล่น เพื่อสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมให้กับเด็กปฐมวัย
สำหรับสาระสำคัญของร่างระเบียบฉบับใหม่ ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก ได้แก่ การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการของเด็กปฐมวัย การยกระดับคุณภาพการดูแลเด็ก และการสนับสนุนผู้ปกครอง โดยจะปรับปรุงหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณให้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริหารจัดการ และค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมีศักยภาพในการดูแลเด็กได้อย่างมีคุณภาพและตอบโจทย์สังคมเมืองในปัจจุบัน
“กรุงเทพมหานครพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะจากครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อนำไปปรับปรุงร่างระเบียบให้เกิดประโยชน์สูงสุด และร่วมกันสร้างระบบการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กทุกคนในกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตั้งแต่วัยแรกเริ่ม อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต” นายศานนท์ กล่าวทิ้งท้าย
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักนักพัฒนาสังคม ได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน พ.ศ. .. ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน พ.ศ. 2569 จึงกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างระเบียบดังกล่าวจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และสามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกลุ่มเขตละ 20 คน รวม 120 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ