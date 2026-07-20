ทต.บางพูน-ทีมงานธนกฤตจิตอาสา ช่วยช่างไฟป่วยติดเตียง หลังตกตึกชั้น 4 พระราม 2 แต่ไร้เยียวยา

เทศบาลตำบลบางพูน จับมือทีมงาน “ธนกฤตจิตอาสา” เยียวยาช่างไฟตกตึกชั้น 4 พระราม 2 กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ด้าน รพ.ปทุมธานี รับอาสาช่วยดูแล
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม นายอำนวย นาคบุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางพูน พร้อมทีมแพทย์ รพ.สต.ตำบลบางพูน และทีมงาน “ธนกฤตจิตอาสา” โดย นายปรัชญา สอนศิริ ตรวจสอบให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ แก่ครอบครัว นายทองใบ อายุ 61 ปี พนักงานเดินสายไฟที่ประสบอุบัติเหตุตกจากตึกชั้น 4 จนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ห้องพักใน ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
สืบเนื่องจากภรรยาผู้บาดเจ็บขอความช่วยเหลือผ่านทาง ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เนื่องจากสามีเป็นเสาหลักของครอบครัวประสบอุบัติเหตุร้ายแรงตกจากที่สูงขณะปฏิบัติงานเดินสายไฟในพื้นที่พระราม 2 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา แต่ถูกนายจ้างปล่อยปละละเลยไม่ได้รับการเยียวยาเท่าที่ควร
ภรรยาผู้บาดเจ็บ เปิดเผยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าคืนเกิดเหตุนายจ้างพาสามีไปส่งโรงพยาบาลย่านสมุทรสาคร นำเงินไว้ให้ 1,500 บาท พอรักษาตัวได้ประมาณ 4-5 วัน นายจ้างรับออกจากโรงพยาบาลมาส่งไว้ที่ห้องพัก จากนั้น 2-3 วัน ก็ติดต่อผู้รับเหมาไม่ได้ ตอนนี้ลำบากมากช่วงแรก ๆ บอกจะโอนเงินมาช่วยก็เงียบหาย โทรหาไม่รับสาย ไม่รู้จะทำยังไง วันนี้ดีใจที่มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือนอนเจ็บเงินแทบไม่มีจะซื้ออะไรกิน ค่าใช้จ่ายต้องจ่ายทุกวัน ต้องขอบพระคุณท่านนายกฯ และทุก ๆ หน่วยงานมาก ๆ
ด้าน นายอำนวย กล่าวหลังดูอาการผู้บาดเจ็บว่า แพทย์วินิจฉัยว่ากระดูกคอหัก ผู้ป่วยนอนนิ่งอยู่ท่าเดียวกว่า 3 สัปดาห์จึงโทรศัพท์ติดต่อถึงผู้รับเหมาทันทีเพื่อจี้ถามความรับผิดชอบมนุษยธรรมต้องมีกันบ้าง ผู้ป่วยไม่มีรายได้ตอนนี้ลำบากมาก
เบื้องต้นเทศบาลตำบลบางพูนจะเข้ามาดูแลในส่วนของการอำนวยความสะดวก โดยให้ อสม. เร่งลงทะเบียนเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ และจะจัดรถพยาบาลรับ-ส่งทางการแพทย์ของเทศบาล คอยบริการส่งนายทองใบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลปทุมธานีตามที่หมอนัด
นายปรัชญา สอนศิริ แกนนำทีมงานธนกฤตจิตอาสา กล่าวว่า กระบวนการหลังจากนี้ นอกเหนือจากการประสานโรงพยาบาลปทุมธานีเพื่อรับตัวเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทางทีมงานจะประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี (พมจ.) เพื่อดูแลสวัสดิการพื้นฐาน และประสานไปยังสำนักงานแรงงานจังหวัด รวมถึงกระทรวงยุติธรรม เพื่อนำทีมกฎหมายเข้ามาดูแลเรื่องการเรียกร้องสิทธิ์ การเยียวยา และการดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายกับนายจ้างอย่างเด็ดขาดต่อไป เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมสูงสุด
ในส่วนของการรักษาพยาบาล น.พ.นินนาท มุขดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี ได้ให้ความสำคัญกับกรณีดังกล่าวมอบหมายให้ นางวรินทร์ธร ร่มไทร หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เข้ามาช่วยกำกับดูแลและติดตามเคสนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การรักษาและฟื้นฟูร่างกายของนายทองใบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด