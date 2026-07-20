ทบ. เผย ‘เนติวิทย์’ ปีนี้อายุครบ 30 ปี ไม่ต้องเกณฑ์ทหารแล้ว ปลดเป็นกองหนุนชั้น 2

รองโฆษก ทบ. เผย ‘เนติวิทย์’ ไม่ต้องกลับมาเกณฑ์ทหารแล้ว หลังอายุครบ 30 ปี ถูกปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 2
เนติวิทย์ – เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก กล่าวภายหลัง ศาลพิพากษา จำคุก 6 เดือน นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นักกิจกรรมการเมือง แสดงอารยะขัดขืนไม่เข้าร่วมกับการบังคับเกณฑ์ทหาร แต่ไม่เคยต้องโทษมาก่อนให้รอการลงโทษ 1 ปี
กรณีนี้จากการสอบถามหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนทราบว่า จำเลย มีอายุครบ 30 ปี ในช่วงการตรวจเลือกทหารปีนี้ ซึ่งตาม พ.ร.บ. จะถือว่าพ้นช่วงอายุที่จะต้องเข้าเกณฑ์ทหาร และจะถูกปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 2 ทั้งนี้ ด้านคดีความ ยังคงเป็นไปตามที่ศาลได้พิพากษาไว้แล้ว
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