ชัชชาติ คว้ารางวัล ‘บุคคลดีเด่นต้านทุจริตปี 69’ ผลงานสุดปัง ดัน กทม.สู่ดิจิทัล เปิดข้อมูลตรวจสอบโปร่งใส

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารมูลนิธิต่อต้านการทุจริต อาทิ พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการ ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ รองประธานกรรมการ และนางเสาวณีย์ แสงสุพรรณ กรรมการและเลขาธิการ ในโอกาสการเข้าพบเพื่อมอบโล่รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2569
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลองค์กรและบุคคลดีเด่นต่อต้านการทุจริต โล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร องค์กรที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริตอย่างดียิ่ง ในโอกาสครบรอบ 11 ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และในวันนี้เป็นการเข้าพบเพื่อมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการ และในปี 2569 มีองค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ที่สมควรได้รับรางวัลจำนวน 4 ราย และมีบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ที่สมควรได้รับรางวัลจำนวน 5 ซึ่ง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็น 1 ใน 5 บุคคลที่ได้รับเลือกให้รับรางวัลดังกล่าว
การพิจารณารางวัล มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ระบุว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักความโปร่งใส ผลักดันการปรับปรุงกระบวนการทำงานของกรุงเทพมหานครให้เป็นระบบดิจิทัล เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ และยังมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยยกระดับระบบการตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้งมีการผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดนำมาตรฐานระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน (ISO 37001) มาใช้ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลที่ดี ลดความเสี่ยงในการทุจริต และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
ขณะเดียวกัน มูลนิธิต่อต้านการทุจริตยังได้ชื่นชมที่กรุงเทพมหานครนำ Traffy Fondue มาเป็นช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ พร้อมแสดงความคาดหวังว่าจะได้เห็นกรุงเทพมหานครได้รับรางวัลในประเภท “องค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต” ในปีต่อไป
สำหรับรางวัลดังกล่าว เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบเพื่อยกย่ององค์กรและบุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส และจิตอาสา ตลอดจนมีบทบาทในการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งเป็นแบบอย่างในการยึดหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครและมูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้หารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต อาทิ กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลต่อต้านการทุจริต โครงการวาดภาพฝาผนังโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ระบายความรู้สึกและสะท้อนมุมมองด้านการต่อต้านทุจริตผ่านงานศิลปะ
ทั้งนี้ รวมถึงการต่อยอดโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด ซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการในภูมิภาคต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดำรงตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทำความดี ไม่โกง ไม่ทุจริตต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ชุมชน สังคม ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ โดยมูลนิธิฯ เล็งเห็นว่า ชุมชนในกรุงเทพมหานครมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการขยายผลสู่ “ชุมชนช่อสะอาด” ผ่านพลังความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน มัสยิด และโบสถ์