ตร.จ่อแจ้งโกงสอบอีก 11 คน อัยการธนกฤตชี้มติกสถ.โละ ‘บัญชีผู้สอบได้’ ส่อขัดกม.

ตร.จ่อแจ้งข้อหาโกงสอบอีก 11 คน อัยการธนกฤตชี้มติกสถ.โละ ‘บัญชีผู้สอบได้’ ส่อขัดกม. นายกส.อบจ.ชงยกเครื่อง ก.พ.สอบภาคก. กสถ.จัดภาค ข.ค.
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการสอบสวนกลาง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ในคดีโกงข้อสอบ ที่มี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. เป็นประธานทีประชุม เตรียมส่งรายละเอียดบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้กับนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ 5 สิงหาคม และเย็นวันเดียวกันนี้พนักงานสอบสวนประชุมรายละเอียดทางคดี เพื่อพิจารณาเรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง 11 คน ที่พบอยู่บ้านพักแห่งหนึ่งใน จ.นนทบุรี ในการตรวจค้นให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหา รวมถึงจะพิจารณาเชิญอาจารย์ผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบโครงการให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาด้วยเช่นกัน ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบเส้นทางการเงิน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการหากพบว่าไป เชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดก็จะถูกดำเนินคดีทันทีไม่ละเว้น เนื่องจากกองบังคับการปราบปรามมีหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะส่งรายละเอียดทั้งหมดให้กับ ป.ป.ช. อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเอกสารและพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ จะถูกส่งไปให้นายกรัฐมนตรี เป็นผู้พิจารณาแนวทาง โดยข้อมูลจะถูกส่งมาจาก 2 หน่วยงานงานหลัก คือ คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง จากฝั่งตำรวจ และข้อมูลจาก ป.ป.ช.
นายธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์พิเศษผู้บรรยายกฎหมายวิธีพิจารณาความและกฎหมายพยานหลักฐานหลายมหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊ค ใจความว่า คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้เพิกถอนบัญชีผู้สอบข้าราชการท้องถิ่น เนื่องจากมีการทุจริตแก้ไขคะแนนรสอบ โดยมีมติยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่น และจะประกาศขึ้นบัญชีใหม่เฉพาะผู้สอบได้โดยสุจริต เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคมนั้น เห็นว่า
ตามประกาศคณะกรรมการกลาง (ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด, พนักงานเทศบาล, พนักงานส่วนตำบล) กำหนดไว้ชัดเจนว่า หากทุจริตสอบ กสถ. มีอำนาจเพิกถอนประกาศผลสอบแข่งขัน เฉพาะกรณีพบทุจริตก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เท่านั้น แต่ถ้าหลังจากประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปแล้ว ให้อำนาจเพิกถอนประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเป็นของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ดังนั้น กสถ. จึงไม่มีอำนาจเพิกถอนบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ และไม่เป็นคำสั่งทางปกครอง เนื่องจากเป็นการดำเนินการในขั้นตอนเตรียมการและการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การออกคำสั่งทางปกครอง จึงเป็นเพียงขั้นตอน “การพิจารณาทางปกครอง” เท่านั้น ยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมาย ที่จะถือเป็นคำสั่งทางปกครอง โดย “การพิจารณาทางปกครอง” มีความหมายตามมาตรา 5 ของ พ. ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ว่า “การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง”
นายธนกฤต กล่าวว่า มติที่ให้เพิกถอนมติบรรจุแต่งตั้งเดิมนี้จึงยังไม่กระทบกระเทือนต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ผู้สอบได้โดยตรง จนกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดจะนำมตินั้นไปออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ที่สอบได้พ้นจากตำแหน่ง ดังนั้น มติ กสถ. ที่ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นที่ได้ขึ้นบัญชีแล้ว จึงไม่เป็นคำสั่งทางปกครอง
“เพราะฉะนั้น กสถ.ควรยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นที่ได้ขึ้นบัญชีแล้วให้ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกลาง (ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด, พนักงานเทศบาล, พนักงานส่วนตำบล) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 ข้อ 30 โดยให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เป็นยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชี เพื่อไม่ให้เกิดกรณีโต้แย้งว่า การยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นประกาศการขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นจึงยังไม่ถูกยกเลิก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดจึงยังไม่มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ที่สอบได้พ้นจากตำแหน่ง หากออกคำสั่งไปย่อมเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย “นายธนกฤตระบุ
นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)แพร่ และ นายกสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย กล่าวว่า เพื่อป้องกันการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นต่อไป ควรต้องกำหนดมาตรการรัดกุมเช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการทำสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ควรเพิ่ม ป.ป.ช. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ, การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่โปร่งใส ที่สำคัญควรประกาศผลการสอบให้รวดเร็ว ไม่ควรทิ้งระยะเวลาการประกาศไว้นาน เพราะทำให้เกิดช่องว่างการทุจริตในการแก้ไขผลคะแนนได้ และหน่วยงานในการจัดสอบ ควรเป็นส่วนกลาง โดยการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ควรให้สำนักงาน ก.พ.สอบ เมื่อผู้ที่สอบผ่านภาค ก ได้รับหนังสือรับรองจากก.พ.แล้ว ควรให้ กสถ. เป็นผู้จัดสอบในภาค ข และ ภาค ค ต่อไป จะทำให้เกิดความมีมาตรฐานและเป็นธรรม โดยใช้ระบบข้อสอบมาตรฐานเดียวกัน