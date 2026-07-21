ผบช.ภ.1 -แม่บ้าน ตร.ภ.1 นำข้าราชการบริจาคโลหิต ถวายพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พล.ต.ต.ภัคพงศ์ สายอุบล ผบก.อก.ภ.1 ในฐานะรองโฆษก ตำรวจภูธรภาค 1 เปิดเผยว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1(ผบช.ภ.1 )พร้อมด้วย คุณเนาวรัตน์ ยี่จีน ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 1 พล.ต.ต.ภาณุเดช สุขวงศ์ รอง ผบช.สง.ก.ตร. ช่วยราชการ ภ.1 พล.ต.ต.ภูมินทร์ สิงหสุต ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.1 ตัวแทนจาก ภ.จว.สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี, บก.อก.ภ.1, บก.สส.ภ.1, บก.กค.ภ.1 และ คณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 1 จำนวนกว่า 200 นาย ร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 74 พรรษา 28 กรกฎาคม 2569