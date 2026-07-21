ศาลฎีกายกคำร้อง ปมขอให้ สยาม ธีรวุฒิ เป็นบุคคลสาบสูญ ระบุไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

ศาลฎีกายกคำร้อง ไม่รับฎีกา ปมขอให้ สยาม ธีรวุฒิ เป็นบุคคลสาบสูญ หลังสูญหายที่เวียดนาม ระบุไม่เป็นปัญหาที่เกี่ยวพันกับประโยชน์สาธารณะ องค์กรสิทธิห่วงซ้ำเติมความทุกข์ครอบครัวเหยื่อ
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF) รายงานว่า วันนี้ครอบครัวของ สยาม ธีรวุฒิ นักกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกบังคับสูญหายขณะลี้ภัยที่ประเทศเวียดนาม เมื่อปี 2562 พร้อมด้วยทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม เข้าฟังคำสั่งศาลฎีกา กรณีขอให้สยาม ธีรวุฒิ เป็นบุคคลสาบสูญ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 61 เพื่อให้ครอบครัวมีสิทธิในการดำเนินการทางแพ่งต่อไป
คำสั่งศาลระบุว่า “ศาลฎีกาเห็นว่าฎีกาของผู้ร้องไม่เป็นปัญหาสำคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 เพราะเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วไม่อาจมีผลเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 7 ทั้งไม่เป็นปัญหาที่เกี่ยวพันกับประโยชน์สาธารณะหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ร้องฎีกา ยกคำร้อง และไม่รับฎีกาของผู้ร้อง”
น.ส.ประกายดาว พฤกษาเกษมสุข ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ซึ่งเข้าฟังคำสั่งศาลฎีกาในวันนี้ด้วย ให้ความเห็นว่า หากการบังคับสูญหายคือการทำให้บุคคลอยู่นอกความคุ้มครองของกฎหมาย คำสั่งศาลฎีกาวันนี้อาจเป็นการซ้ำเติมความทุกข์ของครอบครัวผู้สูญหาย เนื่องจากที่ผ่านมานอกจากจะไม่มีความคืบหน้าเรื่องการค้นหาและสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ทราบชะตากรรมของสยามแล้ว ยังไม่มีการให้สถานะบุคคลสาบสูญ ซึ่งส่งผลให้ครอบครัวของสยามต้องเผชิญความยากลำบากยิ่งกว่าเดิม