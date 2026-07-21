ตำรวจเร่งขยายผลถึงผู้บริหาร มศว-สถ. หลัง ‘ดร.วิน’ ซัดทอด อยู่เบื้องหลังโกงสอบท้องถิ่น

ถกออกหมายเรียก 11 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น คดีโกงสอบท้องถิ่น ลุยขยายผลถึงผู้บริหาร 2 หน่วยงาน ปมถูกซัดทอดอยู่เบื้องหลัง
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ว่ามีรายงานว่าคณะพนักงานสอบสวนคดีดังกล่าวในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เชิญ พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป. พร้อมพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมที่สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี เพื่อหารือแนวทางออกหมายเรียกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รวม 11 ราย ที่พบระหว่างการเข้าตรวจค้นสถานที่ลักลอบแก้ไขข้อสอบในพื้นที่ จ.นนทบุรี ให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหา และให้ปากคำ
รายงานข่าวระบุว่า ที่ประชุมยังหารือถึงการขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ภายหลัง นายวิน ธนพชรโภคิน ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ ให้การพาดพิงว่ามี บุคคลระดับผู้อำนวยการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้อำนวยการ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มีบทบาทสั่งการและอยู่เบื้องหลังขบวนการทุจริตสอบดังกล่าว
รายงานข่าวแจ้งอีกว่า พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. ยังได้สั่งการให้ พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ พร้อมชุดสืบสวนกองปราบปราม เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลที่ถูกกล่าวถึง โดยมีแนวทางดำเนินการ 2 แนวทาง คือพนักงานสอบสวนกองปราบปราม รวบรวมหลักฐานเพื่อยื่นขอศาลออกหมายจับ ก่อนส่งสำนวนในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ ป.ป.ช. ส่วนอีกแนวทางหนึ่งคือ ส่งพยานหลักฐานทั้งหมดให้พนักงานสอบสวนของ ป.ป.ช. เป็นผู้ดำเนินการขออนุมัติศาลออกหมายจับตามอำนาจหน้าที่ของกฎหมาย ป.ป.ช.
นอกจากนี้ มีรายงานว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ยังได้เชิญ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และ นายพนมเทียน เส้งวั่น ผู้อำนวยการกองบุคคลท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เข้าให้ปากคำแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะพนักงานสอบสวนปฏิเสธให้รายละเอียด โดยระบุว่าจะต้องนำคำให้การทั้งหมดไปประกอบกับพยานหลักฐานของชุดสืบสวนกองปราบปราม ก่อนพิจารณาดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป