ปอท.-กสทช. ค้น 3 จุดชายแดน ลอบเดินสายเน็ตไปกัมพูชา ยาว 1.5 กม. เร่งดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง

ปอท.-กสทช. ลุยค้น 3 จุดชายแดนอรัญประเทศ ลอบเดินสายเน็ตข้ามแดนยาวกว่า 1.5 กม. ยึดอุปกรณ์ส่งสัญญาณข้ามแดน เร่งดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท.สั่งการให้ พ.ต.อ.พันธุ์ล้าน ปฐมพรวิวัฒน์ ผกก.กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี บก.ปอท. พร้อมด้วย พ.ต.ท.วิทวัส สิงห์โตแก้ว รอง ผกก.กลุ่มงานสนับสนุนฯ พ.ต.ท.ตฤณ ลีลานุช พ.ต.ท.สุรชัย เหมจุไร พ.ต.ท.ไกรพล ดีแก้ว สว.กลุ่มงานสนับสนุนฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. นำหมายค้นศาลจังหวัดสระแก้ว เข้าตรวจค้นเป้าหมาย 3 จุด ในพื้นที่หมู่ 7 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานกรณีลักลอบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามชายแดน
ผลการตรวจค้นจุดแรก ซึ่งเป็นบ้านพักของนายรัตน์ธพล เจ้าหน้าที่พบเราเตอร์ MikroTik จำนวน 1 เครื่อง เชื่อมต่อกับสายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และตรวจพบว่ามีการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามไปยังประเทศกัมพูชา
จุดที่สอง เจ้าหน้าที่พบการลักลอบเดินสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นระยะทางประมาณ 850 เมตร มุ่งหน้าข้ามชายแดนไปยังประเทศกัมพูชาโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อตรวจสอบด้วยเครื่อง OTDR ซึ่งใช้ตรวจสอบเส้นใยนำแสง พบว่าสายดังกล่าวเป็นเส้นเดียวกับที่เชื่อมต่อจากจุดแรก
ส่วนจุดที่สาม พบตู้บริหารจัดการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Node) ของบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. ยืนยันว่าการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวไม่เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบภาพรวมพบว่ามีการลักลอบเดินสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามแนวชายแดนรวมระยะทางกว่า 1.5 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. จึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนายรัตน์ธพลต่อพนักงานสอบสวน สภ.คลองลึก เพื่อดำเนินคดีในข้อหา ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 14 (3) ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ