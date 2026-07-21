ส.ก.ประชาชน ชวนชาวบ้านจ้องงบฯ 70 ‘เขตจตุจักรกว่า 600 ลบ.’ ตอบโจทย์แก้ปัญหา?

ส.ก.ชวนประชาชน เป็นผู้ตรวจการ จ้องงบฯ ปี 70 ‘เขตจตุจักร 600 กว่าล้านบาท’ หวังตอบโจทย์ชาวบ้าน แก้ปัญหาตรงจุด
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ภายหลังเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร อย่างเป็นทางการ เมื่อ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดย น.ส.ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย ส.ก.เขตบางซื่อ ในฐานะประธานสภากทม. กำหนดให้มี การประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2569 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคมนี้
โดยหนึ่งในญัตติที่น่าจับตา คือ ‘ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2570’ วงเงินกว่า 9.3 หมื่นล้านบาท เสนอโดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งล่าสุดมีการเปิดให้ประชาชนเข้าไปร่วมตรวจสอบได้ผ่านทาง https://data.bangkok.go.th/dataset/70-pdf โดยขณะนี้ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) อยู่ระหว่างนำร่างไปศึกษาเป็นการล่วงหน้า 7 วัน ก่อนร่วมกันอภิปรายรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ในที่ประชุม นั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย ส.ก.เขตจตุจักร พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก เชิญชวนประชาชนในเขตจตุจักร ร่วมกันตรวจสอบงบการจัดสรรงบประมาณ รวมกว่า 643,846,600 ล้านบาท ให้ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าและตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างตรงจุดมากที่สุด
โดยระบุว่า
“สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจตุจักรทุกท่าน
ตอนนี้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 ของกรุงเทพมหานคร กำลังเข้าสู่การพิจารณาของสภา กทม. แล้วครับ ซึ่ง “สำนักงานเขตจตุจักร” ของเรา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมกว่า 643,846,600 ล้านบาท
ในฐานะ ส.ก.เขตจตุจักร ผมอยากชวนทุกท่านมาร่วมเป็น ‘ผู้ตรวจการงบประมาณ’ ไปพร้อมกัน เพราะไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวท่านเองว่า เงินก้อนนี้ควรถูกใช้ไปกับอะไรในซอยบ้านเรา
ร่วมตรวจสอบง่าย ๆ ใน 3 ขั้นตอน
1. ดูโครงการและงบประมาณได้ที่ https://data.bangkok.go.th/dataset/70-pdf/resource/333c072f-d81a-4582-8c53-eee5a6b4bb50
2. สำรวจซอยบ้านท่าน โครงการที่เขตตั้งงบมา (เช่น ซ่อมถนน, ติดไฟ) ตรงกับปัญหาจริงหรือไม่? หรือมีจุดไหนที่เดือดร้อนกว่า แต่ไม่มีงบลงไป?
3. ส่งข้อมูล/ข้อเสนอแนะมาใต้โพสต์นี้ หรือพิมพ์บอกเราผ่านข้อความ Facebook นี้ หรือ ผ่านช่องทางไลน์ไอดี Martapiwat หรือ Apiwatmart ได้ตลอดครับ
ทุกข้อมูล ทุกความเห็นของท่าน ผมจะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการอภิปรายและแปรญัตติในสภา กทม. เพื่อตัดลดงบที่ไม่จำเป็น และทวงคืนงบประมาณมาพัฒนาจตุจักรให้ตรงจุดที่สุดครับ
ส.ก.อภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย (มาร์ท)
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร