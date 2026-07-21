รวบเพิ่มอีก 6 แก๊งเวียดนาม เอี่ยวซุกไอซ์ในกระปุกมะขามเปียกส่งญี่ปุ่น และออกหมายจับ ‘มะลิ’ แฟนสาวแก๊งบัญชีม้า
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ตำรวจนครบาลเดินหน้าลุยปราบแก๊งค้ายาเสพติดข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง หลังขยายผลคดีซุกไอซ์ในกระปุกมะขามเปียกเพื่อจ้างคนหิ้วไปประเทศญี่ปุ่น ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ก.ค. เวลาประมาณ 12.00 น. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. สั่งการ พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. (รับผิดชอบงานยาเสพติด) พล.ต.ต.ชัยยะ เพ็ชรปัญญา ผบก.น.7 พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง รอง ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.อัษฎาวุธ ขวัญเมือง ผกก.สส.บก.น.7 พ.ต.ท.เอกศิษฐ์ วรกิตติ์ฐากร รอง ผกก.สส.1 บก.สส.บช.น. พ.ต.ต.พลวัต นาคถมยา สว.(สอบสวน) สน.บางยี่ขัน พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนยาเสพติด บช.น. ร่วมกับ สืบ สน.บางยี่ขัน และ สืบ บก.น.7 นำหมายค้นเข้าปูพรมตรวจค้นเป้าหมายรวม 4 จุด ย่านบึงกุ่มและบางกะปิ รวบผู้ต้องหาชาวเวียดนามได้อีก 6 ราย
การตรวจค้นครั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีผู้รับจ้างหิ้วพัสดุไปต่างประเทศพบสิ่งผิดปกติในกระปุกมะขามเปียกจนนำไปสู่การตัดไฟแต่ต้นลม ยึดไอซ์บริสุทธิ์ได้กว่า 2 กิโลกรัม และจับกุม นายสมพงษ์ ผู้ต้องหาซึ่งทำหน้าที่เปิดบัญชีม้าให้แฟนสาวชาวเวียดนามเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และจากการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 4 จุด พบรายละเอียดดังนี้
จุดที่ 1-3: บ้านเลขที่ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม, บ้านเลขที่ และ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
จุดที่ 4: บ้านเลขที่ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ เจ้าหน้าที่พบกลุ่มสัญชาติเวียดนามกบดานอยู่(จุดที่ไรเดอร์มารับพัสดุ) จึงทำการเข้าจับกุมผู้ต้องหารวม 6 ราย ได้แก่
1.น.ส. HA THI อายุ 28 ปี ชาวเวียดนาม
2. น.ส. Tran thi อายุ 18 ปีชาวเวียดนาม
3. น.ส. Le Nguyen อายุ 18 ปีชาวเวียดนาม
4.น.ส. LO THI อายุ 19 ปี ชาวเวียดนาม
5. น.ส. LUONG LE อายุ 18 ปีชาวเวียดนาม ในข้อหา “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต”
6.นาย DO NHU อายุ 28 ปี ชาวเวียดนาม ในข้อหา “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต”
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ทำการตรวจยึดเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเพื่อนำไปสกัดพยานหลักฐานทางดิจิทัล พร้อมทั้งยึดสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของ น.ส.มะลิ ชาวเวียดนาม แฟนสาวของนายสมพงษ์ (ผู้ต้องหาคนแรก) เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการยื่นคำร้องต่อศาลขออนุมัติออกหมายจับเพิ่มเติมต่อไป
ผู้ถูกจับให้การว่า มาทำงานที่ประเทศไทย โดยมีนาย DO NHU NGOC ทำหน้าที่เป็นโมเดลลิ่งจัดหางานเอ็นเตอร์เทนให้ครับ โดยได้รับค่าจ้างครั้งละ 700 บาท โดยมาพักอาศัยรวมอยู่ที่เดียวกัน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ แต่ยอมรับว่าเสพยาเสพติดจริง
ด้าน พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ (รองจ๋อ) รอง ผบช.น. เปิดเผยว่า “ขบวนการนี้มีความพยายามใช้ช่องทางบริการฝากหิ้วของตบตาเจ้าหน้าที่ โดยนำยาเสพติดซุกซ่อนปะปนไปกับสินค้าเกษตรและอาหารแห้ง จึงขอเตือนประชาชนผู้รับจ้างหิ้วพัสดุไปต่างประเทศ ให้ตรวจสอบสิ่งของอย่างละเอียด หากพบความผิดปกติหรือน้ำหนักไม่ตรงจริง อย่ารับฝากเด็ดขาด และขอเตือนผู้ที่ยอมเปิดบัญชีม้าหรือให้เอกสารส่วนตัวแก่ผู้อื่น ถือว่ามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งทางตำรวจนครบาลจะกวาดล้างและดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดทุกราย”