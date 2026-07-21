ด่วน! คาร์บอมบ์หน้า สภ.ตันหยง บึ้มสนั่น จนท.เร่งตรวจสอบ
เมื่อเวลา 19.20 น. วันที่ 21 กรกฎาคม เกิดเหตุระเบิดบริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยง (อาคารหลังเก่า) ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้นำรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นโซลูน่า ซึ่งบรรจุวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง ปล่อยให้เคลื่อนเข้าไปยังบริเวณสถานีตำรวจก่อนเกิดระเบิดขึ้น
เบื้องต้น ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม แรงระเบิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในบริเวณจุดเกิดเหตุ โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์ ปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัย และอยู่ระหว่างตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
ภายหลังเกิดเหตุ หน่วยงานด้านความมั่นคง ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ได้บูรณาการกำลังเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวด ทั้งการเพิ่มการลาดตระเวน การตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง การตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย การใช้โดรนสนับสนุนการตรวจการณ์ รวมถึงดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เมืองและตามแนวชายแดน รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางและการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุเป็นการชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน หากพบวัตถุหรือสิ่งของต้องสงสัย ขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือเคลื่อนย้าย และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ หรือสายด่วน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า โทร. 1341 ตลอด 24 ชั่วโมง
ต่อมา พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9 และ พล.ต.ต.ประยงค์ โคตรสาขา ผบก.ภ.จว.นราธิวาส จนท.ชุด อีโอดี นปพ.ภ.จว.นราธิวาส ได้เดินทางเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุในเบื้องต้น พบรถยนต์กระบะได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ 1 คัน อาคารถูกสะเก็ดระเบิดได้รับความเสียหายหลายจุด เจ้าหน้าที่จึงได้กันพื้นที่ไว้ เพื่อเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้
จากการสอบสวนเจ้าหน้าที่ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุได้มีคนร้าย จำนวน 1 คน ขับรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้า รุ่นโซลูน่า ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน ที่ภายในห้องโดยสารได้นำระเบิดแสวงเครื่องไม่ทราบน้ำหนักบรรทุกไว้ เมื่อถึงเป้าหมายคนร้ายได้จอดรถ และเข็นรถยนต์เก๋งให้แล่นเข้าไปใน สภ. จากนั้นคนร้ายได้วิ่งไปซ้อนท้ายเพื่อนอีก 1 คน ที่ขี่รถ จยย.มารอรับ แล้วจึงได้เกิดระเบิดขึ้น โดยที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บแต่ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย