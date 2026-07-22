ทีวีช่องดังลดขนาดองค์กร ผอ.ฝ่ายข่าว-พิธีกรดัง เปิดใจลาออกจริง รับตัดสินใจยาก เข้าใจระบบเศรษฐกิจ

ทีวีช่องดังลดขนาดองค์กร ผอ.ฝ่ายข่าว-พิธีกรรายการดัง เปิดใจลาออกจริง รับตัดสินใจยาก เข้าใจระบบเศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา รายการ ดาวอังคาร ของ จอมขวัญ ทางช่อง Jomqua ได้มีการชวน “ติ่งข่าว” หรือ นายสมภพ รัตนวลี ผู้อำนวยการข่าวเวิร์คพอยท์ทีวี พิธีกรข่าวรายการ “ติ่งข่าว” ของช่องเวิร์คพอยท์ทีวี มาพูดคุย จากที่ก่อนหน้านี้มีผู้ประกาศข่าว ลูกน้องทยอยออก อาทิ ปอเปี๊ยะ กาลเวลา
นายสมภพ ชี้แจงกระแสที่หายไปไหนจากช่องจอมขวัญด้วยเพราะเรื่องนี้ว่า “ไม่มีเรื่องอะไรเลยก็เป็นเรื่องที่จะต้องบริหารจัดการ เพราะการเป็นผู้อำนวยการฝ่ายข่าวเวิร์คพอยท์ ก็ต้องบริหารจัดการหลายเรื่อง เพราะฉะนั้นหลายคนคงเห็นข่าวแล้ว ข่าวจากลูกน้องบางคน เช่น ปอเปี๊ยะ หรือ พรทิพย์ โม่งใหญ่ ก็ตัดสินใจออก ในขณะเดียวกัน ตัวเองก็ตัดสินใจที่จะลาออกเหมือนกัน สิ้นเดือนสิงหาคมนี้”
“เพราะฉะนั้นก็จะไม่ใช่ ติ่งข่าว เวิร์คพอยท์ แล้วต่อไปก็จะมีเวลาทำงานอีกประมาณสัก 1 เดือนครึ่ง ก็จะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากหน่อย ลำบากหน่อย เพราะเรื่องภาวะเศรษฐกิจที่จะต้องเจอกันทุกช่องอยู่แล้ว นี่เป็นเรื่องปกติที่ต้องเจออยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลายช่องก็ต้องลดขนาดองค์กรลงต้องปฏิรูปองค์กรลง เพื่อให้มันกระฉับกระเฉงมากขึ้น”
นายสมภพ กล่าวว่า คิดว่าตัวเองก็ควรจะออกดีกว่า เพราะมันตัดสินใจยากอยู่เหมือนกัน ก็ตัดสินใจค่อนข้างยากเพราะว่าทางที่หนึ่งก็เกรงใจบอร์ดที่เขาอยากให้อยู่มาก มันเหมือนว่าตัวเองไม่สู้ต่อ เมื่อลดขนาดองค์กรแล้ว เขาก็อยากได้ผู้นำสู้ต่อ อันนี้ก็เรื่องหนึ่งที่ลำบากใจมากในการที่จะออกหันมาอีกทางหนึ่ง ถ้าต้องเอาลูกน้องออกระดับ 50% 70% เนี่ยก็มองตาลูกน้องไม่ได้เหมือนกัน
“นั่งนึกว่ามันต้องถึงเวลาที่ตัดสินใจแล้วว่าอยู่มา 10 ปี 7 เดือน พูดพูดถึงในแง่เรื่องเรตติ้งข่าวเช้าก็เป็นรองให้พี่สรยุทธมั้ย ติ่งข่าว ก็ 1.0 กว่า คนดูล้านกว่า โฆษณาก็เต็ม มันก็ทำด้วย mindset ด้วยยุทธศาสตร์ที่ว่าเป็นข่าวที่เข้าใจง่ายเล่าง่ายแล้ว”นายสมภพ กล่าว
นายสมภพ กล่าวต่อว่า มันก็สุดที่ทำแล้ว ก็ถือว่าทำได้สุดแล้ว แต่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องธุรกิจตอบโจทย์ทั้งเรื่องความนิยมพอสมควรแล้วก็คิดว่าเป็นโอกาสดีที่จะต้องใช้ความกล้าหาญตัดสินใจแล้ว คิดว่าต้องใช้ความกล้าหาญตัดสินใจก็ถือว่าเป็นการจากลาที่ดี อย่างน้อยก็มองตาลูกน้องได้สนิทใจ
“แล้วก็ได้อธิบายเหตุผลให้พี่ๆเขาฟังว่าเงินเดือนผมแพงมากนะ ถ้าเงินเดือนแพงมาก บอกตรงๆพูดไม่ได้ขิงใคร เงินเดือนมันเยอะเกินไปถ้าเกิดว่าออกไป มันก็จะมีเงินไว้สำหรับทำอย่างอื่นได้อีก อย่างน้อยก็ทำให้ข่าวมันมีคุณภาพมากยังมีเรตติ้งอยู่ ยังพอที่จะขายได้อยู่ เพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจยาก ใช้เวลาตัดสินใจประมาณเป็นเดือนที่เห็น 1 เดือน เป็น 1 เดือนที่คุยกันไปคุยกันมา คุยขึ้นคุยลง คุยไปคุยมาหลายตลบแล้วก็ต้องฮีลใจลูกน้องด้วย”นายสมภพ กล่าว
นายสมภพ กล่าวต่อว่า ถ้าเลือกทางแรกต้องอธิบายเยอะมาก รู้สึกว่ามันจะเครียดแล้วมันจะเหนื่อยนะอย่างน้อยครั้งนี้มันเป็นการ Early Retire ก็ยังได้เงินก้อนไปทำอะไรได้อีกตามสมควร
นายสมภพ กล่าวว่า อื่นรู้ข่าวแต่ตัวเองเป็นผู้ใหญ่พูดไม่ได้ แต่วันนี้พูดได้เพราะชื่อได้รับการอนุมัติแล้ว วันพรุ่งนี้ก็เซ็นกันเป็นเรื่องเป็นราว ก็พูดได้ในระดับหนึ่ง ก็เข้าใจระบบเศรษฐกิจ เข้าใจทุกอย่างหมด เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมือง ไม่เกี่ยวกับเรื่องสังคม เป็นแค่เรื่องเศรษฐกิจกับเรื่องการตัดสินใจ ฟังให้ดีไม่เกี่ยวกับการเมือง มันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกับเรื่องการตัดสินใจ ที่ต้องใช้การตัดสินใจ
“มีการทัดทานตลอด แต่ได้ตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าก็ไปพร้อมกันกับลูกน้อง ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรแต่ถ้ายังอยู่ ลูกน้องไป อธิบายเยอะ ไม่อยากอยู่ท่ามกลางน้ำตา ไม่ต้องมีใครเสียน้ำตา พอเห็นว่าลูกพี่ก็ยังไปเลย ไม่มีใครเสียน้ำตา เป็นการตัดสินใจที่ชิลมากแล้ว”นายสมภพ กล่าว