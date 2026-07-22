ติ่งข่าว เปิดใจลาเวิร์คพอยท์ ไม่อยากดราม่า ขอให้เข้าใจโลกธุรกิจ เชื่อทีวีไม่ตาย แต่ต้องปรับตัว
เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม นายสมภพ รัตนวลี ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวของเวิร์คพอยท์ หรือ “ติ่งข่าว” พิธีกรรายการดัง โพสต์ภาพและข้อความผ่านเพจ “Sompop Lee” ระบุว่า
ตัดสินใจยาก แต่ก็ต้องตัดสินใจ
ผมเริ่มทำทีมข่าวที่เวิร์คพอยท์ 10 กว่าปีที่แล้ว
ที่นี่ทำงานสนุก มีความสุข และทุกคนดีกับผมมาก
ยิ่งช่วงการ Disrupt ยิ่งต้องเข้าใจกันสุดๆ
พี่ๆ ผู้บริหารอยากให้อยู่ช่วยกันต่อ ลีนองค์กร
ให้พอเหมาะต่อ ศก.และการปรับตัว
ขณะที่น้องๆ กว่าครึ่งเข้าสู่กระบวนการ ER
สายตาเหล่านั้นมีผลต่อการตัดสินใจของผม
มากที่สุด
ทีวีจะตายไหม คงไม่ตายวันนี้ แต่ต้องปรับตัว
ผมเกิดมาทำอาชีพเดียว คือ คนทำคอนเทนต์
สิ่งนั้นจะเป็นสินทรัพย์ติดตัวให้สู้ต่อแหละ
ไม่ว่าจะ Platform ไหนก็เถอะ
ไม่อยากพูดเยอะ ไม่อยากดราม่า แต่อยากให้เข้าใจ
ในโลกของธุรกิจ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
เดี๋ยวก็เจอกันใหม่ ประเทศนี้แคบจะตาย