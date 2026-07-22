เริ่มปุ๊บท่วมปั๊บ! ชัชชาติแจงน้ำท่วม ศาลาแดง ‘เศษปูนขวางท่อ’ รองผู้ว่าฯ รับไปกำชับผู้รับเหมาฯ

ชัชชาติแจงท่วม ‘ศาลาแดง’ เห็นปัญหาตั้งแต่เริ่มงาน เศษปูนก่อสร้างขวางท่อน้ำ ขอบคุณ ส.ก.ชี้เป้า รองผู้ว่าฯ รับไปกำชับผู้รับเหมา ยันเสร็จตามสัญญา
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ‘การประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2569’ โดยมี น.ส.ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม
ในตอนหนึ่ง นายชัชชาติ ตอบกระทู้ถามสดของ นายวิพุธ ศรีวะอุไร ยื่น เรื่อง ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนศาลาแดง (ช่วงจากถนนสีลมถึงถนนสาทรเหนือ)
นายชัชชาติกล่าวว่า ความจริงแล้ว ‘ซอยศาลาแดง’ เป็นซอยที่มีคนเดินเยอะ ข้างในก็มีออฟฟิศและร้านอาหารต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งฟุตปาธมีสภาพทรุดโทรมเนื่องจากไม่ได้ปรับปรุงสภาพมาเป็นเวลานับ 18 ปี โดยทาง สำนักการโยธากรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการขอปรับปรุง
“มีปัญหาแน่ เพราะตอนที่พวกเราเข้ามาเริ่มงาน วันที่ 2 ก.ค. ที่เราเข้ามาเริ่มปุ๊บ ก็มีฝนตกและเกิดน้ำท่วมในซอยศาลาแดง ซึ่งจริงๆ แล้ว ที่ผ่านมาเราไม่ได้คิดว่าจะมีน้ำท่วม
“ผมเองก็ลงไปในพื้นที่ส่วนหนึ่งก็มาจากการก่อสร้างฟุตปาธทางเท้าด้วย ส่วนหนึ่งก็เพราะมีเศษหินเศษปูนตกลงไปอยู่ในท่อ ทำให้น้ำระบายได้ช้า พี่น้องประชาชนก็บ่น เห็นปัญหาตั้งแต่วันแรกๆ ที่เข้ามาเป็นผู้ว่าฯ ในสมัยนี้” นายชัชชาติกล่าว
จากนั้นขอให้ นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่ากทม. ด้านการโยธาฯ เป็นผู้ช่วยชี้แจงต้นเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข ตลอดจนแผนการดำเนินการในขั้นต่อไป
ด้าน นายวิศณุกล่าวว่า โครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนศาลาแดง (ช่วงจากถนนสีลมถึงถนนสาทรเหนือ) เป็นพื้นที่ที่ทำงานลำบาก เนื่องจากมีความคับแคบ ถนนทั้ง 2 ช่องมีรถสัญจรตลอดเวลา โดยโครงการนี้มีความล่าช้าตั้งแต่ตอนต้น คือ มีการประกวดราครา 2 ครั้ง และยกเลิกทั้ง 2 ครั้ง เพราะในแต่ละครั้งมีผู้ยื่นประมูลเพียงราคาเดียว
“พื้นที่ทำงานยาก หาผู้รับเหมาฯ เข้ามาทำงานยาก แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีการจ้างโดยวิธีการคัดเลือก ได้ผู้รับจ้างมา ตามสัญญาลงนาม เมื่อ 14 พ.ค.2569 และ ตามกำหนดสัญญา 11 ก.ย.2569
โดยปัญหาอุปสรรคในเบื้องต้น คือ การเข้าพื้นที่ยาก ในการใช้เครื่องจักร เนื่องจากเป็นพื้นที่ๆ มีคนเดินผ่านตลอด ถ้าทำตอนกลางวันก็ลำบาก เพราะมีคนสัญจร ทำกลางคืนก็จะรบกวนบ้านพักอาศัย มีประชาชนร้องเรียนเข้ามา ในตอนต้นการรื้อถอนโดยใช้เครื่องจักร เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์” นายวิศณุกล่าว
นายวิศณุกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม โครงการฯ มีความคืบหน้า มีการรื้อคันดิน สร้างคันหิน ซึ่งได้ดำเนินการในส่วนที่ยากไปเรียบร้อยแล้วที่เหลือคือ งานปูกระเบื้อง ซึ่งสำนักงานเขตรายงานว่า โครงการนี้จะแล้วเสร็จตามสัญญา คือวันที่ 11 ก.ย.2569 เป็นไปตามแผนที่เร่งรัดขึ้นมา
“คาดว่าจะเสร็จได้ตามสัญญา จะไปกำชับผู้รับเหมาเพิ่มความปลอดภัยให้ดีขึ้น ต้องขอบพระคุณที่ชี้เป้า รายงานเข้ามา” นายวิศณุกล่าว