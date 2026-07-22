ตำรวจ ภ.1 ประกวดโชว์ศักยภาพยุทธวิธีเสริมระเบียบวินัยพร้อมปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยประชาชน

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พล.ต.ต.ภัคพงศ์ สายอุบล ผบก.อก.ภ.1 ในฐานะรองโฆษกฯ เปิดเผยว่า ตำรวจภูธรภาค 1 จัดการประกวดการฝึก ตามแบบฝึกตำรวจและการฝึกยุทธวิธีตำรวจ ของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 ซึ่งการจัดการฝึกในครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และนโยบายการบริหารราชการ ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2569 นโยบาย 1 6 9 ข้อที่ 14 เรื่องฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 มีนโยบายให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 1 มีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเรื่องระเบียบวินัย และยุทธวิธีในการปฏิบัติงาน มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดประกอบไปด้วย ภูธรจังหวัด ทั้ง 9 จังหวัด ได้แก่ตำรวจภูธรจั งหวัด สมุทรปราการ ,นนทบุรี , ปทุมธานี , สระบุรี , พระนครศรีอยุธยา , ลพบุรี , อ่างทอง , สิงห์บุรี และ ชัยนาท โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 ระดับ ผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี จำนวน 9 สถานี และกลุ่มที่ 2 สารวัตร / สารวัตรใหญ่ เป็นหัวหน้าสถานี จำนวน 6 สถานี รวมผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 15 สถานี ข้าราชการตำรวจทั้งสิ้น 623 นาย โดยการฝึกและประกวด การฝึกในวันนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การฝึกตามแบบฝึกพระราชทาน มีคณะกรรมการประกอบด้วย ครูฝึกต้นแบบ Local CAT ตำรวจภูธรภาค 1 เป็นผู้รับผิดชอบ
ส่วนที่ 2 การฝึกยุทธวิธีตำรวจ จำลองสถานการณ์ การระงับเหตุกรณีพบบุคคลคลุ้มคลั่ง มีคณะกรรมการจาก กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 1 เป็นผู้รับผิดชอบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดการประกวดการฝึกดังกล่าว เพื่อควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ ปรับปรุงและเสริมสร้างบุคลิกภาพ สร้างวินัย และส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่ดีแก่ข้าราชการตำรวจ ให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีพร้อมปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาตนเองในด้านอื่น ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมปฏิบัติงานเพื่อพิทักษ์รับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ