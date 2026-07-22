เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 สาววัย 23 เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยอดรวม 35 ราย ยังอยู่ไอซียูอีก 12 ราย
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ศูนย์เอราวัณรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ร้าน “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” กทม. เพิ่มอีก 1 ราย ทราบชื่อ น.ส.ฐิติชญา ครุฑวิชิต อายุ 23 ปี โดยเสียชีวิตลงเมื่อเวลา 02.20 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2569 ที่โรงพยาบาลศิริราช
ทำให้จากเหตุการณ์ไฟไหม้ร้าน “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” กทม. มีผู้เสียชีวิตรวมแล้ว 35 ราย และยังมีผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอื่นๆ อีก
แยกเป็นผู้บาดเจ็บอาการวิกฤตอยู่ในไอซียู 12 ราย จากที่รักษาตัวในโรงพยาบาล 21 ราย และให้กลับบ้านได้ 48 ราย
Advertisement