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เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 สาววัย 23 เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยอดรวม 35 ราย ยังอยู่ไอซียูอีก 12 ราย

22.07.26 | 11:22 น.

เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 สาววัย 23 เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยอดรวม 35 ราย ยังอยู่ไอซียูอีก 12 ราย

 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ศูนย์เอราวัณรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ร้าน “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” กทม. เพิ่มอีก 1 ราย ทราบชื่อ น.ส.ฐิติชญา ครุฑวิชิต อายุ 23 ปี โดยเสียชีวิตลงเมื่อเวลา 02.20 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2569 ที่โรงพยาบาลศิริราช


ทำให้จากเหตุการณ์ไฟไหม้ร้าน “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว” กทม. มีผู้เสียชีวิตรวมแล้ว 35 ราย และยังมีผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอื่นๆ อีก

แยกเป็นผู้บาดเจ็บอาการวิกฤตอยู่ในไอซียู 12 ราย จากที่รักษาตัวในโรงพยาบาล 21 ราย และให้กลับบ้านได้ 48 ราย

 

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