เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย สาววัย 23 ปี เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ยอดดับพุ่ง 35 อยู่ระหว่างรักษาอีก 12
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 กรกฎาคม ร.ต.ท.เด่นภูมิ ประสมศรี รอง สว.(สอบสวน) สน.บางกอกน้อย รับแจ้งจากโรงพยาบาลศิริราชว่า น.ส.ฐิติชญา อายุ 23 ปี ชาวจ.นครราชสีมา ซึ่งได้รับบาดเจ็บถูกไฟคลอก จากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ได้เสียชีวิตช่วงเวลา 02.20 น. หลังจากรักษาตัวได้ 10 วัน เนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหว
แพทย์ลงสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นคือ ภาวะช็อกจากบาดแผลไฟไหม้ทั่วร่างกาย นับเป็นศพที่ 35 และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีก 12 ราย จึงได้มอบศพให้อาสาฯมูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อผ่าพิสูจน์อย่างละเอียดต่อไป
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