รองผู้ว่าฯ กางแผนปรับปรุงสวน งบฯ 36.8 ล. – ดร.จอห์น ลุกขยี้ ห้องน้ำสมัยปฏิวัติ ยังไม่เปิดใช้งาน

รองผู้ว่าฯ กาง ‘แผนปรับปรุง 5 สวน’ งบฯ 36.8 ล้านบาท – ส.ก.ลาดกระบัง ชี้เป้า ‘สวนพระนคร’ อาการสาหัส ห้องน้ำสร้างตั้งแต่สมัยคณะปฏิวัติ ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดใช้งาน – ชงเพิ่ม ‘เวทีแอโรบิค’
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ‘การประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2569’ โดยมี น.ส.ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม
ในตอนหนึ่ง นายวิรัช คงคาเขตร ส.ก.เขตบางกอกใหญ่ เสนอญัตติ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งดําเนินการโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบําบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 ในพื้นที่ เขตบางกอกใหญ่ให้แล้วเสร็จ
นายวิรัชกล่าวว่า แนวรบด้านตะวันตก ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ตนลงพื้นที่เพื่อสำรวจความคืบหน้าโครงการนี้ ทีมงานไปถ่ายมา 100 กว่ารูป พบว่าเหมือนกับรูปเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
“แสดงว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย เพราะฉะนั้น สิ่งที่ผมจะพูด ณ วันนี้ มันจะเป็นข้อมูลเหมือนกับเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว ผมมีเหตุผลในการที่จะขอถอนญัตตินี้ ซึ่งผมได้ประสานงานไปทาง ท่านประธานสภา กทม.แล้ว ว่าจะขอยื่นญัตติ ตั้งกรรมการวิสามัญ โครงการบ่อบำบัดน้ำเสียฯ สัญญาที่ 3 นี้ ในการประชุมครั้งต่อไป” นายวิรัชกล่าว โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนญัตตินี้
จากนั้น เมื่อถึงญัตติของ นางสาวรัชญา เพ็งสุข เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาปรับปรุงสวนสาธารณะและซ่อมแซมสถานที่เล่นกีฬาภายในสวนสาธารณะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มี ส.ก.จากหลายเขตร่วมอภิปรายเป็นจำนวนมาก โดยหยิบยกกรณี สวน 15 นาที และศูนย์กีฬา ที่ยังมีปัญหาภายในเขตซึ่งตนรับผิดชอบ โดย บางเขตพบว่าเครื่องออกกำลังกายมีสภาพทรุดโทรมเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงห้องน้ำที่อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน
ในตอนหนึ่ง นายชัชชาติ ตอบญัตติดังกล่าวว่า จริงๆ แล้วเรื่องสวนสาธารณะและลานกีฬา ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นหน้าที่ที่เมืองต้องเตรียมพร้อมให้กับพี่น้องประชาชน ได้มีที่ออกกำลังกาย
“จริงๆ แล้วเราก็มีส่วนที่ต้องปรับปรุงอยู่ โดยเฉพาะเครื่องออกกำลังกายที่มีสภาพทรุดโทรม เดี๋ยวจะนำรายละเอียดที่ท่านสมาชิกเสนอ รวมทั้งโครงการที่มีการติติงแล้วยังไม่มีการปรับปรุงให้เรียบร้อย ไปดำเนินการ และจะมีรายละเอียดชี้แจงต่อไป” นายชัชชาติกล่าว
จากนั้นขอให้ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ ช่วยชี้แจงรายละเอียดดำเนินการในประเด็นนี้
โดย นายศานนท์กล่าวว่า ในส่วนของศูนย์กีฬาหลายแห่ง และสวนสาธารณะที่ปัจจุบันมีการปรับปรุง ในภาพรวม ส่วนมากจะอยู่ในที่เดียวกัน ยกตัวอย่าง 4 แห่งที่ได้งบประมาณไปแล้ว
เช่น 1. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ที่สวนรถไฟ ปรับปรุงแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561 2.ศูนย์กีฬารามอินทรา ปัจจุบันมีความคืบหน้า 92% ได้รับงบประมาณในปี 68 3. ศูนย์กีฬาเบญจกิติ มีการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว โดยงบประมาณเอกชนเรียบร้อย 4.ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน คืบหน้า 65% ได้รับงบประมาณในปี 68
นายศานนท์กล่าวต่อว่า ส่วนศูนย์กีฬาที่ท่านสมาชิกสอบถามมี ‘ศูนย์กีฬาเสนานิเวศน์’ ซึ่งปัจจุบันได้รับงบประมาณในปี 2569 อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง การประมูลงานไป 2 ครั้ง ครั้งแรกไม่มีผู้ยื่น ครั้งที่ 2 มีผู้ยื่นเพียงรายเดียว ปัจจุบันจึงอยู่ในขั้นตอนจัดหาครั้งที่ 3 โดยจะได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้
“ก็จะมีเนื้องานของ การปรับปรุงสนามฟุตซอล สนามเทนนิส รั้วรอบศูนย์ฯ และระบบไฟฟ้าทั้งหมด” นายศานนท์กล่าว
จากนั้น นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชี้แจงกรณีสวนสาธารณะ โดยกล่าวว่า ในภาพรวม สำนักสิ่งแวดล้อม ได้รับงบประมาณปี 2568-2569 ในการปรับปรุงสวน ได้แก่ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตสาทร, ปรับปรุงองค์ประกอบภายในสวนเช่นส่วนรถไฟ สวนหลวง ร.9 และ สวนสาธารณะศูนย์กีฬาบึงหนองบอน เขตประเวศ เส้นทางเดิน-ทางวิ่ง เลนจักรยานไฟส่องสว่างสนามกีฬาสนามเด็กเล่นห้องน้ำต่างๆ รวมถึง ซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคภายในสวน ทั้งระบบปั๊มน้ำ และไฟฟ้าส่องสว่าง
จากนั้น นายพรพรหม เปิดเผยแผนการปรับปรุงสวนสาธารณะในปีงบประมาณ 2570 (วงเงินรวมทั้งสิ้น 36.8 ล้านบาท) ซึ่งได้มีการบรรจุเข้าไปในร่างงบฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุง 5 สวน ได้แก่
1.สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง งบประมาณ 16.6 ล้านบาท
2.สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร เขตประเวศ งบประมาณ 1.7 ล้านบาท
3.สวนชุมชนซอยพหลโยธิน 24 เขตจตุจักร งบประมาณ 5.8 ล้านบาท
4.สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค งบประมาณ 6.8 ล้านบาท
5.สวนพระนคร เขตลาดกระบัง งบประมาณ 3.3 ล้านบาท
“เรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของรถบรรทุกน้ำ จะรับไปดูให้ ซึ่ง ‘สวนพระนคร’ ที่ ส.ก.สุรจิตต์ กล่าวถึง จะดูเรื่องการสร้างห้องน้ำเพิ่มเติม ปรับปรุงสะพาน ทางเดินวิ่ง และไฟฟ้าส่องสว่าง” นายพรพรหมเผย
จากนั้น ชี้แจง นางสาวรัชญา ส.ก.เขตลาดกระบัง ผู้เสนอญัตติ เรื่องสวนสาธารณะบึงน้ำลาดพร้าว 71
โดย นายพรพรหมกล่าวว่า จากภาพที่ได้เห็นเรื่องสนามกลางน้ำ ที่มีหญ้าเทียมทรุดโทรม อยู่ในร่างประมาณปี 2570 ก็จะมีการรื้อหญ้าเทียมและวัสดุรองพื้นเดิม พร้อมปูแผ่นโฟมกันกระแทก และหญ้าเทียมใหม่ งบประมาณ 2.6 ล้านบาท
ส่วนที่จะทำลู่วิ่งรอบ ก็มีการออกแบบมาหลายปีแล้ว โดยขอเสนองบประมาณไปหลายครั้ง แต่เนื่องจากงบฯ ค่อนข้างสูง จึงไม่ได้รับการพิจารณา
นอกจากนี้ยัง ลิสต์รายการสวนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น สวนน้ำตลิ่งชัน ก็เคยลงพื้นที่ ช่องทาง สนย.จะทำเป็น แรมป์ (แรมป์สเก็ตบอร์ด) แต่ล่าสุดมีความชัดเจนมากขึ้นว่าสามารถทำเป็นสวนในระยะยาวได้ ก็จะรับไปดูการพิจารณาทำเป็น ‘สวนป่า’ เพื่อให้มีความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้น
ส่วน ‘สวนมณฑลภิรมย์’ เขตตลิ่งชัน และ ส่วนในเขตหลักสี่และทวีวัฒนา ก็จะมีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเรียบร้อย
จากนั้น นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา หรือ ดร.จอห์น ส.ก.เขตลาดกระบัง กล่าวต่อว่า ขอบคุณทางผู้ว่าฯ และคณะผู้บริหาร ก่อนชี้แจงว่า มีรายชื่ออีก 2 สวนที่ตกหล่น คือ สวนร่มเกล้า 1 และ สวนร่มเกล้า 2
“2 สวนนี้สาหัสมากๆ ไม่มีไฟ พื้นชำรุด อุปกรณ์เครื่องเล่นเด็กก็ชำรุด ติดอยู่ที่ขออนุญาตย้ำอีกที คือ ห้องน้ำที่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน ตั้งแต่สมัยคณะปฏิวัติ จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดใช้งาน หลังศูนย์นันทนาการ ในสวนพระนคร” นายสุรจิตต์กล่าว
จากนั้น นายสุรจิตต์กล่าวย้ำอีก 1 ประเด็นคือ ‘ลานและเวทีแอโรบิค’ โดยกล่าวว่า ต้องยอมรับว่าประชาชนผู้ออกกำลังกายให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
“จากที่ทางผู้ว่าฯ ชัชชาติได้ไปสร้างแรงบันดาลใจ จนมี influencer เข้ามานำออกกำลังกายที่สวนลุมพินี หลายๆ เขตก็อยากได้โมเดลแบบนี้ โดยเฉพาะเขตลาดกระบัง ที่ผมเป็นตัวแทน”
นายสุรจิตต์กล่าวด้วยว่า อีกเรื่องที่ขออนุญาตเสนอแนะเพิ่ม เพิ่งคิดได้ คือ ‘ลานลู่วิ่ง-เดินออกกำลังกาย’ ปัจจุบันที่เห็นๆ กันอยู่จะเป็นพื้น ยางมะตอย (Asphalt) จะดีหรือไม่หากเสี่ยงงบประมาณเพิ่มอีกหน่อย เป็นพื้นยางสังเคราะห์ ลดความบาดเจ็บบางเวลาวิ่ง แล้วล้ม เด็กๆ ก็จะสามารถเดินได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น