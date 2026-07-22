ทวิดา ขอ 2 สัปดาห์ เปิดฟีเจอร์ ‘ผ้าอ้อมผู้ใหญ่’ คุย สปสช. แล้ว แจกได้ เร่งให้ทัน 1 ตุลา

ชัชชาติ เผย รางวัลต้านทุจริตเป็นกำลังใจให้เดินหน้าต่อ ทวิดา เร่งดันฟีเจอร์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ในทราฟฟี่ ฟองดูว์ ยัน คุยสปสช.แล้ว แจกได้จริง
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 กรกฎาคม ที่ หน้าห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2569 โดยมี นางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายวิศณุ ทรัพย์สมพล, นางสาวทวิดา กมลเวชช, นายศานนท์ หวังสร้างบุญ และนายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการเขต 50 เขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนเริ่มการประชุม นายชัชชาติ และคณะผู้บริหาร กทม. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน โดยในตอนหนึ่ง ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่นายชัชชาติได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต
นายชัชชาติ กล่าวว่า ได้รับตั้งแต่ก่อนหมดสมัยแล้ว แต่ไม่ได้ประกาศออกไป เพราะช่วงที่ทางมูลนิธิต่อต้านการทุจริตเชิญไปรับรางวลั ยังอยู่ในช่วงที่ยังไม่ได้รับตำแหน่งสมัย 2
“ต้องบอกว่าเป็นรางวัลของทุกคน ของกรุงเทพมหานคร สะท้อนถึงความตั้งใจการทำงาน และไม่ใช่เป็นรางวัลของบุคคล แต่เป็นรางวัลที่เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้างทุกคนช่วยกันทำงานและเอาจริงเอาจังเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ส่วนรางวัลคงเป็นกำลังใจ แต่มีสิ่งที่ต้องเดินหน้าและะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเดินหน้าต่อไป ต้องขอบคุณทางมูลนิธิที่ให้เกียรติกทม. เชื่อว่าเรามาถูกทาง และต้องทำงานหนักมากขึ้นต่อไปด้วย” นายชัชชาติกล่าว
จากนั้น ผู้สื่อข่าว ถามเพิ่มเติมกรณี ฟีเจอร์ ‘ผ้าอ้อมผู้ใหญ่’ (อ่านข่าว กทม. จ่อเพิ่ม ‘ผ้าอ้อมผู้ใหญ่’ ฟีเจอร์ใหม่ ทราฟฟี่ ฟองดูว์ ใครต้องใช้ แจ้งได้ทันที พร้อมอัพเกรดระบบดูแลผู้ป่วย)
นางสาวทวิดา ตอบว่า ขอเวลาไม่น่าเกิน 1-2 สัปดาห์ จะสามารถเปิดฟีเจอร์ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากเมื่อมีการแจ้งเรื่องเข้ามา จะต้องมีการใช้เอกสารยืนยันทางการแพทย์ รวมถึงแจ้งว่าผู้ที่ต้องการใช้งานอยู่ในพื้นที่ใด ดังนั้น การออกแบบฟองดูว์จึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลเข้ามาด้วย คาดว่าไม่น่าเกินวันที่ 1 สิงหาคมนี้ จะสามารถเปิดฟีเจอร์ดังกล่าวได้
“เพราะการลงพื้นที่ว่าอยู่ตรงไหน เท่าไหร่ ล็อตไหน เพราะตอนนี้หารือกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เห็นพ้องต้องกันแล้วว่า สามารถแจกได้ สปสช.จะเป็นฝ่ายจัดสรรเรื่องงบประมาณให้ แต่ว่าติดที่ว่าพอเป็นล็อตใหญ่ต้องมีการซื้อ มีคุณภาพ สปสช.จะเป็นคนจัดการ ตอนนี้ขอลงรายละเอียดอีกสักระยะ คาดว่าจะไม่เกิน1-2เดือนหลังจากนี้“ นางทวิดากล่าว
นางสาวทวิดา กล่าวต่อว่า หากเป็นไปได้จะพยายามดำเนินการให้ทันวันที่ 1 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่พอดี เพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างเป็นระบบ โดยเป็นไปตามนโยบาย 100 วัน ซึ่งหมายถึงเมื่อครบ 100 วัน จะสามารถดำเนินการแจกจ่ายได้ทันที ดังนั้น หลายเรื่องจึงต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน จึงอาจยังไม่สามารถแจกจ่ายได้ในขณะนี้ แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ
นายชัชชาติ กล่าวเสริมว่า เป็นงบประมาณที่ สปสช. สนับสนุนมาอยู่ในกองทุนประกันสุขภาพ ซึ่งทางกทม. มีการแจกมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว 20,000 กว่าราย