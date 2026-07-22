รวบ 6 โจ๋ใช้มีดเคียวไล่ฟันแขนคู่อริ เปิดเหตุลงมือ อ้างถูกกลุ่มคนเจ็บไล่ต่อย จึงพาพวกมาแก้แค้น
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ บัณฑิตย์ ผบก.น.8 สั่งการให้ พ.ต.อ.วัชรพล สุวนันทวงศ์ ผกก.สน.ราษฎร์บูรณะ พร้อมชุดสืบสวน สน.ราษฎร์บูรณะ ร่วมกันจับกุม นายเอ อายุ 15 ปี, นายสุขธิพัฒณ์ อายุ 18 ปี, นายปิยวัฒน์ อายุ 25 ปี, นายอภินันท์ อายุ 21 ปี, นายนิธิสิทธิ์ อายุ 24 ปี, นายบี อายุ 17 ปี พร้อมของกลางเสื้อผ้าใช้ก่อเหตุ มีดเคียว ควบคุมตัวได้ที่ห้องสืบสวน สน.ราษฎร์บูรณะ
หลัง ร.ต.อ.นราศักดิ์ วงศ์โปทา รอง สว.(สอบสวน) สน.ราษฎร์บูรณะ รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ได้รับแจ้งเหตุเวลา 23.30 น.ที่ผ่านมา บริเวณหน้าอาคารจอดรถบริษัทแห่งหนึ่ง ซอยประชาอุทิศ 21 แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร มีผู้บาดเจ็บถูกใช้อาวุธมีดฟันทำให้ได้รับบาดเจ็บ คนแรกได้รับบาดเจ็บบริเวณแขน ส่วนอีกรายได้รับบาดเจ็บบริเวณท้ายทอย
จากนั้นได้หลบหนีไป หลังเกิดเหตุจึงได้นำผู้บาดเจ็บไปรักษาตัวจากการสืบสวนติดตามผู้กระทำความผิดมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากกล้องวงจรปิด และจากการสอบสวนกลุ่มผู้กล่าวหา และพยานผู้เห็นเหตุการณ์ พยานแวดล้อม ทำให้ทราบตัวผู้กระทำผิดทั้งหมด จำนวน 6 คนแล้ว
ฝ่ายสืบสวนจึงได้ติดตามนำตัวผู้กระทำความผิดทั้งหมดพร้อมของกลางมา สน.ราษฎร์บูรณะ พนักงานสอบสวนจึงได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้งหมด ในความผิดฐาน ”ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น, ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายสาหัส, ร่วมกันพกพาอาวุธมีดติดตัวในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร” ผู้ต้องหาให้การสารภาพตลอดข้อกล่าวหา สาเหตุเนื่องจากเคยถูกกลุ่มผู้บาดเจ็บไล่ต่อยโกรธแค้นจึงต้องมาเอาคืน ก่อนได้นำตัวผู้ต้องหาไปขอหมายขังต่อศาลอาญาธนบุรี ซึ่งศาลอนุญาตให้ขังผู้ต้องหาดังกล่าว และจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป