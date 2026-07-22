ทส.เผยผลสอบ จนท.ประมาทเลินเล่อ ทำสีดอหูพับล้ม ต้องชดใช้ตามมูลค่าช้างป่า
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม สำนักงานโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ประกาศ ผลการสืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีช้างป่าสีดอหูพับเสียชีวิต
ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีคำสั่ง ลับ ที่ 194/2569 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2569 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีการเสียชีวิตของช้างป่าสีดอหูพับ และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ขอแจ้งว่า ได้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวและรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ในชั้นนี้พบว่ากระบวนการจับและเคลื่อนย้ายช้างป่าสีดอหูพับ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป
ส่วนเรื่องความเสียหายที่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้กระทำการประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ช้างป่าสีดอหูพับเสียชีวิต ซึ่งต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของช้างป่านั้น คณะกรรมการฯ ได้เสนอให้ดำเนินการทางละเมิดกับผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป