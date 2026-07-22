สภากทม. รุมถกปม ‘ไลฟ์ประชุม’ หวั่นเจอผลกระทบกม. เหตุ ไม่มีเอกสิทธิ์เหมือนสภาผู้แทนฯ สุดท้ายเห็นชอบ 37 ต่อ 2 เสียง

สภา กทม. เห็นชอบวาระแรก แก้ข้อบังคับประชุม เปิดทางไลฟ์-ตั้ง กมธ. วิสามัญ พิจารณาให้แล้วเสร็จใน 5 วัน
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง การประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 1) โดยมีนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม โดยนายฉัตรชัย หมอดี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตบางนา เสนอญัตติร่างข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. พร้อมเสนอให้พิจารณา 3 วาระรวด
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นายฉัตรชัยกล่าวว่า การแก้ไขข้อบังคับครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของ ส.ก. และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานได้มากขึ้น ผ่านการกำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุม การเปิดเผยผลการลงมติของสมาชิก รวมถึงการปรับปรุงข้อบังคับให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล อาศัยอำนาจตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
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ด้านนายนภาพล จีระกุล ส.ก. เขตบางกอกน้อย อภิปรายว่า โดยหลักการเห็นด้วยกับการเปิดเผยการทำงานของสภา แต่แสดงความกังวลเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดการประชุม เนื่องจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองเช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบหากเกิดผลกระทบทางกฎหมายจากการถ่ายทอดสด
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นางสาวภัทราภรณ์ ในฐานะประธานสภากรุงเทพมหานคร ชี้แจงว่า ไม่สามารถควบคุมความคิดเห็นของประชาชนในสื่อสังคมออนไลน์ได้ พร้อมระบุว่าการทำหน้าที่ผู้แทนย่อมต้องพร้อมรับทั้งคำชื่นชมและคำวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชน
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นายวิพุธ ศรีวะอุไร ส.ก. เขตบางรัก สนับสนุนหลักการของร่างดังกล่าว โดยเห็นว่าจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการทำงานของสภาได้มากขึ้น พร้อมเสนอเพิ่มเติมให้กำหนดการเผยแพร่รายงานการประชุมสภาภายหลังได้รับการรับรองแล้ว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นเดียวกับข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงเสนอให้เปิดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามสาระการพิจารณาและการแก้ไขปัญหาของแต่ละคณะกรรมการได้
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นางสาวมธุรส เบนท์ ส.ก. เขตสะพานสูง สนับสนุนการแก้ไขข้อบังคับใน 2 ประเด็น ได้แก่ การเปิดเผยร่างข้อบัญญัติและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพิ่มเติม โดยให้เพิ่มบทบัญญัติที่เปิดโอกาสให้สภาหรือคณะกรรมการจัดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติได้ รวมทั้งเสนอให้กำหนดหน้าที่ของประธานสภาในการจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุม พร้อมจัดล่ามภาษามือ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนและผู้พิการทางการได้ยิน
นายอดิศร ฤกษ์ลักษณี ส.ก. เขตดอนเมือง เห็นว่าการถ่ายทอดสดจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้สมาชิกสภามีความรอบคอบในการเตรียมข้อมูลและอภิปราย อีกทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้ถึงแนวคิดและการทำหน้าที่ของผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้ง
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นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล ส.ก. เขตคลองสาน กล่าวว่า แม้จะเข้าใจหลักการของการถ่ายทอดสด แต่เห็นว่าความโปร่งใสไม่ได้ขึ้นอยู่กับการถ่ายทอดสดเพียงอย่างเดียว หากขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนที่ต้องสามารถตรวจสอบได้
นายกันตพงศ์ ดีชัยยะ ส.ก.เขตตลิ่งชัน อภิปรายว่า ประเด็นเอกสิทธิ์คุ้มครองของ ส.ส. ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับความคุ้มครองต่อการกล่าวถึงบุคคลภายนอกผ่านการถ่ายทอดสด พร้อมเห็นว่าการถ่ายทอดสดจะทำให้ประชาชนได้เห็นศักยภาพ วิธีการทำงาน และการอภิปรายของสมาชิกแต่ละคน
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นายวิรัช คงคาเขต ส.ก. เขตบางกอกใหญ่ เสนอข้อสังเกตว่า บริบทการทำงานของ ส.ก. แตกต่างจาก ส.ส. เนื่องจาก ส.ก. ต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้งในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมสภา และประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มีผู้ช่วยหรือนักวิชาการสนับสนุน จึงอาจเกิดข้อวิจารณ์หากไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมบางครั้ง
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นายอัครชัย กันธมาลา ส.ก. เขตดุสิต เห็นว่าการถ่ายทอดสดจะช่วยให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ ส.ก. มากขึ้น และสะท้อนการทำงานผ่านกลไกของสภา นอกเหนือจากภารกิจในพื้นที่
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ขณะที่ ว่าที่ร้อยตรีไซราม ประกายกิจ ส.ก. เขตสาทร ระบุว่า การถ่ายทอดสดจะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศถึงบทบาท ภารกิจ และความรับผิดชอบของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
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ภายหลังการอภิปราย นายฉัตรชัยในฐานะผู้เสนอญัตติได้ขอถอนการพิจารณาร่างข้อบังคับแบบ 3 วาระรวด พร้อมเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษารายละเอียดและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยขอให้ที่ประชุมรับหลักการของร่างข้อบังคับในวาระแรกก่อน
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ทั้งนี้ ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้ลงมติ โดยมีมติ 37 เสียง ต่อ 2 เสียง เห็นชอบรับหลักการของร่างข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานครในวาระแรก พร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ฉบับที่.. พ.ศ. …. จำนวน 12 คน กำหนดระยะเวลาแปรญัตติ 2 วัน และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน