บิ๊กราญ ฉลุยนั่งผบ.ตร. อายุน้อยสุด-เกษียณปี76 ชี้ผลงานปราบยา-จีนเทา

บิ๊กราญ ฉลุยนั่งผบ.ตร. มติก.ตร.ท่วมท้น 11 ต่อ 0 อายุน้อยสุด-เกษียณปี76 ชี้ผลงานปราบยา-จีนเทา
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทย ในฐานะประธานคณะกรรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เดินทางมาเป็นประธานฯ ประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 7/2569 โดยมีวาระสำคัญคือการแต่งตั้ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลำดับที่ 16 โดยมี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ์ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รองผบ.ตร. พร้อม พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร.และ พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จตช. แคนดิเดตชิงเก้าอี้ ผบ.ตร. คอยต้อนรับ ก่อนนายอนุทิน เข้าสักการะพระบรมฉายาลักษณ์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับ ก.ตร.ชุดปัจจุบันที่เข้าประชุมโดยตำแหน่ง อาทิ 1. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ประธาน ก.ตร. 2. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. รอง ประธาน 3.พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร. 4.พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รอง ผบ.ตร. 5.พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รอง ผบ.ตร. (แคนดิเดตลำดับ 1)6. พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. (แคนดิเดตลำดับ 2) 7. พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. (แคนดิเดตลำดับ 3) 8. พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ (แคนดิเดตลำดับ 4) 9. น.ส.อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. 10. นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 11. พล.ต.อ.วินัย ทองสอง ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ 12. พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ 13. พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ 14. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ 15. รศ.ดร.ประทิต สันติประภพ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ และ16. นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยการประชุมแคนดิเดตทั้ง 4 นาย ต้องออกจากห้องประชุมโดยไม่มีสิทธิ์โหวตเลือก คณะกรรมการฯ ที่เหลืออยู่ในห้องประชุมจะมีเพียงคณะกรรมการ 11 คน ประธาน 1 คนรวม 12 คน โดยปกติประธานฯ เป็นผู้เสนอชื่อจะไม่ใช้สิทธิ์โหวตเลือก ถ้ามติเป็นเอกฉันท์ ยกเว้นคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ มีเสียงเท่ากัน ประธานฯ ต้องใช้สิทธิ์โหวตเป็นเด็ดขาดเพื่อให้ได้ข้อยุติ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุม ก.ตร. แทน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน ใช้เวลาในการประชุมคัดเลือกนานกว่า 2 ชั่วโมง โดยที่ประชุมเข้าสู่วาระที่ 4 ตั้งแต่เวลา 13.40 น. จนกระทั่งเสร็จสิ้นในเวลา 15.50 น. ทั้งนี้แหล่งข่าวในที่ประชุม ก.ตร.เปิดเผยว่าที่ประชุม โดยคณะกรรมการ ในห้องประชุมมี ก.ตร. 11 ท่าน และประธาน ก.ตร. 1 ท่าน รวม 12 ท่าน โดย ก.ตร.ใช้สิทธิทั้ง 11 ท่าน ส่วนนายอนุทิน ประธาน ก.ตร.งดออกเสียง ในที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบทั้ง 11 เสียง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับประวัติ “บิ๊กราญ” แคนดิเดตชิงตำแหน่ง ผบ.ตร.คนที่ 16 พลิกประวัติหนุ่มเมืองเพชรบุรี สำราญ นวลมา เป็นหนึ่งในนั้น คนในวงการเรียกเขาว่า “บิ๊กราญ” เส้นทางสีกากี จบเตรียมทหารรุ่น 34 นายร้อยตำรวจ(นรต.)สามพรานรุ่น 50 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา ทีมรองสำราญ บุกทลายเครือข่าย “นอมินีต่างชาติ” ในภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรวจพบบริษัทนิติบุคคลรวมกันกว่า 37,000 บริษัทใน 3 จังหวัด มีกลุ่มเสี่ยงเป็นนอมินีกว่า 1,450 บริษัท คนต่างด้าวใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นแทน ตั้งพูลวิลล่าหรู ปลอมเอกสาร หนักถึงขั้นเอาลายมือคนที่เสียชีวิตไปแล้วมาสวมในเอกสารราชการ งานนี้ไม่ได้จบในวันเดียว เดินหน้าทลายเครือข่ายมาแล้ว 4 เฟสตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ล่าสุดที่เชียงใหม่สนธิกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 250 นาย เปิดปฏิบัติการ “ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว เฟส 5” ในพื้นที่ จว.เชียงใหม่ เข้าค้น 18 จุด 31 คดี มูลค่าความเสียหายกว่า 633 ล้านบาท ทั้งนี้ จะมีอายุราชการถึง 7 ปี