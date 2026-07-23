สุชาติ สั่งเชือดทุนจีนรุกคลองระยอง 4 ไร่ แอบสร้างล้ำเขตโฉนดโรงงาน กั้นรั้ว-ลอบขุดบ่อพร้อม

สุชาติ สั่งกรมป่าไม้ผนึก กอ.รมน. เชือดทุนจีนรุกคลองสาธารณะ ยึดพื้นที่ระยองกว่า 4 ไร่ ฟันคดีถึงที่สุด
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมป่าไม้บูรณาการความร่วมมือกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการปราบปรามการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและทรัพยากรของรัฐอย่างเด็ดขาด ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการทวงคืนพื้นที่ของรัฐและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ นายสุชาติ กล่าวว่า ได้รับรายงานจากนายนิกร ศิรโรจนานนท์ อธิบดีกรมป่าไม้ ถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.2 (บ้านค่าย) และศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) ซึ่งสนธิกำลังร่วมกับ กอ.รมน. นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณคลองภูไทร (คลองสามร้อย) หมู่ 4 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง หลังได้รับข้อมูลว่ามีกลุ่มทุนจีนลักลอบถมดินขยายโรงงานอุตสาหกรรมรุกล้ำคลองสาธารณะ
จากการตรวจสอบเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2569 ประกอบกับการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมและการสำรวจพื้นที่อย่างละเอียด พบว่าพื้นที่ที่ถูกบุกรุกเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ยังไม่มีการออกเอกสารสิทธิ์ แต่กลับมีการนำเครื่องจักรกลหนักเข้าปรับพื้นที่และถมดินสูงกว่าระดับลำน้ำประมาณ 4 เมตร รวมความเสียหาย 3 จุด เนื้อที่รวม 4 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา
สำหรับจุดแรก พบการถมดินล้ำออกนอกแนวเขตโฉนดของโรงงาน คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา พร้อมตรวจพบบ่อบาดาลที่ลักลอบขุดจำนวน 4 บ่อ จุดที่สอง พบการถมดินขยายพื้นที่ออกจากแนวโรงงานเดิม เนื้อที่ประมาณ 1 งาน 63 ตารางวา ส่วนจุดที่สาม ตรวจพบการก่อสร้างศาลานั่งเล่น 1 หลัง และสร้างกำแพงรั้วล้อมพื้นที่ที่บุกรุกไว้ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา
ภายหลังการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันจัดทำบันทึกตรวจยึดพื้นที่ทั้งหมด พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปลวกแดง เพื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 และ 55 รวมทั้งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 97 เพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
นายสุชาติ กล่าวว่า ได้สั่งการให้กรมป่าไม้ ประสานการทำงานร่วมกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง เร่งสรุปสำนวน และดำเนินคดีตามกฏหมายอย่างตรงไปตรงมาเพื่อหาผู้กระทำผิดมารับโทษ ตามกฏหมายต่อไป “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะไม่ยินยอมให้ผู้ใดแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรของรัฐโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพล นักลงทุน หรือกลุ่มทุนใด หากตรวจพบการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ จะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด ” นายสุชาติ กล่าวทิ้งท้าย