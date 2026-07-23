ด.ต.ทางหลวง สาดกระสุน 10 นัด ใส่หัวหน้า ‘ร.ต.ต.’ เจ็บสาหัส คาหน่วยบริการ – เปิดสาเหตุ

ดาบตำรวจทางหลวง ปืนโหด ลั่นไกกระสุนกว่า 10 นัด ใส่ ร้อยตำรวจตรี นอนบาดเจ็บสาหัส
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ร.ต.อ.ปฏิภาค เงาแก้ว รองสารวัตรสอบสวน สภ.บางคล้า รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทใช้อาวุธปืนยิงกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จึงประสานกู้ชีพโรงพยาบาลบางคล้าเข้าตรวจสอบ
จากนั้นได้รายงาน พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ รองผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา และ พ.ต.อ.สุมิตร พรมตอง รอง ผกก.สภ.บางคล้า พร้อมชุดสืบ สภ.บางคล้า เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ บริเวณหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบางคล้า ม.5 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
พบ ร.ต.ต.ยุทธพงษ์ ถูกอาวุธปืนพกสั้นขนาด 9 มม. ยิงใส่บริเวณใต้ราวนมล่างลิ้นปรี่ แขนซ้ายและสะโพกมีกระสุนฝังใน นอนได้รับบาดเจ็บอยู่บริเวณโรงจอดรถ แต่ยังสามารถพูดโต้ตอบได้
เจ้าหน้าที่กู้ชีพจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธร ที่เกิดเหตุ พบ ด.ต.พิษณุ มาลัยสอน ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิง นั่งรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ ในที่เกิดเหตุ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า เจ้าหน้าที่ทั้งสองนายจะมีการเปลี่ยนเวรประจำจุดบริการในทุกๆ 10 วัน ซึ่งผู้ถูกยิงนั้นเป็น “หัวหน้าตู้จุดบริการ” และผู้ก่อเหตุได้เป็นเวรเข้าจุดบริการในวันนี้พอดี
โดยทั้งสองคนได้ไปกินเลี้ยงสังสรรค์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยกันร่วมกว่า 10 คน ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งใน อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และ มีปากเสียงส่วนตัวเกี่ยวกับงานตั้งแต่อยู่ที่ร้านอาหารจนกลับมาถึงหน้าตู้จุดบริการด้วยกัน ก็ยังมีปากเสียงกันอีกจนบานปลาย ผู้ก่อเหตุจึงตัดสินใจใช้ปืนยิงแก้ปัญหารัวยิงกว่า 10 นัด จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
ด้าน แฟนผู้บาดเจ็บ เล่าในอาการตกใจว่า ตนได้ยินเสียงคนคุยกันคล้ายทะเลาะวิวาท และได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด จึงได้แง้มกระจกออกมาดู ก็เห็นผู้ก่อเหตุ และผู้ถูกยิง อยู่บริเวณที่เกิดเหตุ
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ จะทำการเก็บหลักฐานสอบสวนพยาน และดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป