อัสสัมชัญ เตือนระวัง ‘บุคคล’ แอบอ้างเป็นน.ร. แต่งเครื่องแบบแอบเข้าบริเวณรร. โพสต์โซเชียล

อัสสัมชัญ เตือนระวัง ‘บุคคล’ แอบอ้างเป็น น.ร. แต่งเครื่องแบบแอบเข้าบริเวณ รร. โพสต์โซเชียล
อัสสัมชัญ – เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม โรงเรียนอัสสัมชัญ โพสต์เฟซบุ๊กประกาศแจ้งเตือนถึงโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่ง โปรดระมัดระวังพฤติกรรมผู้แอบอ้างเป็นนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ดังต่อไปนี้
ด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญพบว่ามีบุคคลภายนอกแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสวมเลขประจำตัวนักเรียนปลอม และแอบอ้างตนเป็นนักเรียน ได้เข้ามาในบริเวณโรงเรียนหลายครั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีการโพสต์ภาพ/เนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดว่าเป็นนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญ
“พฤติกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและเป็นภัยต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรภายในสถานศึกษา”
พฤติกรรมที่พบ คือ แต่งกายเลียนแบบเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ /สวมเลขประจำตัวนักเรียนปลอม / แอบอ้างตนเป็นนักเรียนของโรงเรียน / เข้ามาในบริเวณโรงเรียนหลายครั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต / มีการโพสต์ภาพ เนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิด
** ประกาศฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากร และสถานศึกษาทุกแห่ง โปรดใช้ข้อมูลนี้เพื่อการเฝ้าระวังและตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้น **
ทั้งนี้ได้มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก เช่นว่า เข้ามาทำอะไร ขอทราบรายละเอียดด้วยครับ, กังวลว่าจะไปหลอกล่อเด็กเล็กฝั่งประถมค่ะ เพราะถ้าใส่ชุดนักเรียนแบบนี้เด็กๆ น้องประถมจะแยกไม่ออกแน่ค่ะ คิดว่าเป็นรุ่นพี่, เอาสแกนหน้ามาไว้ด้านนอกหน่อย นี่ต้องเดินไปใต้ตึก และนี่อาจจะไม่ใช่คนแรกไหม ห่วงลูกเลยค่า, น่าจะยังเป็นเยาวชนอยู่ เด็กมีแรงจูงใจอะไรในการทำแบบนี้, จุดประสงค์คืออะไร