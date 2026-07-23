ป.ป.ส. ยัน ‘Rose Rose’ เป็นลูกสะใภ้ พ.อ.จะลอโบ่ จริง เร่งเจรจาเมียนมา ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ที่สำนักงาน ป.ป.ส. (ทุ่งสองห้อง) นายปฤณ เมฆานันท์ ผอ.ปปส.กทม. เปิดเผยความคืบหน้าคดี น.ส.มีนา (สงวนนามสกุล) พนักงานต้อนรับ บริษัท การบินไทย จำกัด ซึ่งถูกทางการออสเตรเลียจับกุมตัว ณ ท่าอากาศยานเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เนื่องด้วยนำพายาเสพติดเฮโรอีน 2 กก. ซึ่งถูกซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าผ้าลายปักช้างไทย ใส่ไว้ในกระเป๋าสัมภาระเดินทาง ปัจจุบันยังอยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจ AFP และเตรียมขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์น ในวันที่ 14 ก.ย.69 ว่า
การดำเนินการประสานงานกับทางการออสเตรเลีย ยังเป็นความรับผิดชอบของ ป.ป.ส.(ส่วนกลาง) ที่ได้จัดส่งข้อมูลต่าง ๆ ให้ทางการออสเตรเลียมาต่อเนื่อง แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าทางการออสเตรเลียจะใช้ข้อมูลของทางการไทยไปพิจารณาในคดีของ น.ส.มีนา หรือไม่ เพราะมันเป็นกฎหมายของออสเตรเลีย แต่เราก็ใช้ระยะเวลาช่วงนี้ขยายผลพวกเครือข่ายในประเทศไทย จนจับกุมกลุ่มคนแบ่งหน้าที่กันทำต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ ทางการออสเตรเลียยังไม่ได้มีการประสานขอข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกับ ป.ป.ส.
พล.ต.ต.นพสิทธิ์ มิตรภักดี ผบก.ปส.1 ระบุถึงความคืบหน้ากรณีการติดตามจับกุมตัว น.ส.จันทรา (สงวนนามสกุล) ผู้อยู่เบื้องหลังบัญชี Facebook ชื่อ “Rose Rose” ซึ่งเป็นผู้ทักแชตเฟซบุ๊กพูดคุยฝากหิ้วสิ่งของซุกซ่อนยาเสพติดกับ น.ส.มีนา โดยตรง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างหลบหนีในประเทศเพื่อนบ้าน ว่า
ตอนนี้เรากำลังประสานงานกับทางการต่างประเทศ ส่วนจะได้ตัวมาดำเนินคดีในไทยหรือไม่ เราก็ยังอยู่ระหว่างการเจรจาขอตัวผู้ต้องหา แต่ก็ต้องรอดูผลการเจรจาอีกครั้ง ส่วนโปรไฟล์ที่สื่อมีการรายงานกันก่อนหน้านี้ว่า น.ส.จันทรา เป็นถึงลูกสะใภ้ของ พ.อ.จะลอโบ่ นั้น เรายืนยันว่า ทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันจริง แต่เราก็พยายามเจรจาในส่วนนี้อยู่
ทั้งนี้ เนื่องด้วยประเทศไทยไม่มี MLAT (พ.ร.บ.ว่าด้วยความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535) กับประเทศเมียนมา จึงคาดว่าต้องใช้กระบวนการสนธิสัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน โดยใช้การเจรจาแทน