สมาคมนักข่าวฯ ห่วงสื่อเผชิญคลื่นเลิกจ้าง พร้อมช่วยด้านกฎหมาย หากถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ห่วงใยสื่อมวลชนเผชิญคลื่นเลิกจ้าง พร้อมช่วยดูแลด้านกฎหมาย หากมีการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
วันที่ 23 กรกฎาคม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ ระบุว่า จากสถานการณ์การเลิกจ้างและการปรับลดโครงสร้างองค์กรสื่อมวลชนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ทั้งการเลิกจ้างและการเปิดโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดในหลายองค์กร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความห่วงใยต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่เพียงกระทบต่อหน้าที่การงาน แต่ยังส่งผลถึงชีวิต ความเป็นอยู่ และครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง
สมาคมนักข่าวฯ ขอส่งกำลังใจและยึดมั่นที่จะยืนเคียงข้างเพื่อนร่วมวิชาชีพทุกคนในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความยากลำบากและเปราะบางนี้ โดยพร้อมเดินหน้าให้การดูแลและสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง ผ่านมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน ทั้งการประสานทีมทนายความเพื่อคอยให้คำปรึกษาและปกป้องสิทธิในกรณีการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม หรือการไม่ได้รับเงินชดเชยและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานอย่างครบถ้วน
ขณะเดียวกัน สมาคมนักข่าวฯ พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโอกาส โดยการรวบรวมรายชื่อเพื่อนสื่อมวลชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อประสานและส่งต่อไปยังองค์กรสื่อตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่ยังเปิดรับสมัครงานอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้ สมาคมนักข่าวฯ ยินดีและเปิดกว้างให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมวิชาชีพทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ทั้งผู้ที่เป็นสมาชิกและผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ
สำหรับเพื่อนสื่อมวลชนที่ต้องการรับคำปรึกษาทางกฎหมาย หรือประสงค์จะแจ้งข้อมูลเพื่อประสานงานด้านโอกาสการจ้างงานใหม่ สามารถติดต่อมายังสมาคมฯ ได้ผ่านช่องทาง โทร. 02 668 9422 หรือ Line official @tja_th หรือ Facebook Page สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย Thai Journalists Association ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป