โทน บางแค อัปเดตอาการล่าสุด อุบัติเหตุรถฟาดต้นไม้ เผยเพิ่งออก ICU
กรณี โทน บางแค เซียนพระชื่อดัง ประสบอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำ ฟาดเข้ากับต้นไม้สภาพพังทั้งคัน แถว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี บาดเจ็บนั้น
– โทน บางแค เซียนพระชื่อดัง ประสบอุบัติเหตุ ที่สุพรรณบุรี รถพลิกคว่ำชนต้นไม้พังยับ
ล่าสุด เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม โทน บางแค ได้โพสต์เฟซบุ๊กอัปเดตอาการ ขณะเข้ารักษาตัวว่า “ขอบคุณทุกกำลังใจและทุกความห่วงใยที่ส่งมาให้ผมผ่านทุกช่องทางนะครับ
ตอนนี้ผมปลอดภัยแล้วครับ แต่ยังต้องพักรักษาตัวอย่างใกล้ชิด โดยเมื่อคืนนี้เพิ่งออกจากห้อง ICU และย้ายมาพักฟื้นต่อ อาการโดยรวมดีขึ้นตามลำดับ แต่ยังต้องอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์
ต้องขออภัยทุกท่านที่ยังไม่สามารถรับสายหรือตอบข้อความได้ครบทุกคน เพราะตอนนี้ขอใช้เวลาฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงที่สุดก่อนเมื่ออาการดีขึ้นและมีรายละเอียดที่สามารถเปิดเผยได้ ผมจะออกมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับทราบด้วยตัวเองครับ
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกกำลังใจ ทุกคำอวยพร และทุกความห่วงใยที่ส่งมาให้ผมและครอบครัว ผมได้รับทุกกำลังใจจริง ๆ และสิ่งเหล่านี้เป็นพลังสำคัญที่ทำให้ผมมีกำลังใจต่อสู้และผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ขอบคุณทุกคนมากครับ แล้วพบกัน”