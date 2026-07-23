ชัชชาติ แจงข้อเท็จจริง หลังเจอ ส.ก.โวย โดดประชุมสภากทม. ยัน ตอบทุกกระทู้ อยู่ทุกญัตติ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม เวลา 13.40 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ชี้แจงกรณีที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) บางรายตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ว่าฯ กทม. และฝ่ายบริหารไม่ได้อยู่ในห้องประชุมสภาเพื่อรับฟังและชี้แจงญัตติ ระหว่างการประชุมสภา กทม. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม
กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7.5 ซึ่งเป็นญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่องขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาการจราจรและการระบายน้ำในพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร โดยก่อนเข้าสู่การอภิปราย นายสุรจิตต์ พร้อมด้วยนายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ ส.ก.เขตทุ่งครุ และนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก.เขตจอมทอง ได้ตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายบริหารไม่ได้อยู่ในห้องประชุมเพื่อรับฟังและตอบข้อซักถาม
ในตอนหนึ่ง นายสุรจิตต์กล่าวในที่ประชุมว่า ไม่ทราบว่าจะอภิปรายปัญหาให้ใครรับฟัง พร้อมยกตัวอย่างกรณีการปฏิบัติงานของศูนย์เอราวัณที่อาจส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ซึ่งต้องการหยิบยกมาอภิปรายในฐานะญัตติเร่งด่วน โดยระบุว่ารอการอภิปรายมาตั้งแต่ช่วงเช้า จนถึงเวลา 17.30 น. ก็ยังไม่ได้อภิปราย เพราะไม่มีฝ่ายบริหารอยู่ในห้องประชุม
พร้อมกันนี้ หลังปิดการประชุม นายสุรจิตต์ ได้โพสต์ข้อความชี้แจงต่อประชาชนผ่านเฟซบุ๊ก ถึงเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอภิปรายในประเด็นที่แจ้งไว้ได้
ซึ่งด้านนายชัชชาติได้มีการเคลื่อนไหว โพสต์ชี้แจงผ่านเฟสบุ๊ก เวลา 13.48 น. ของวันนี้ (23ก.ค.) โดยระบุว่า “เมื่อวาน เห็นมี สก. บางท่านออกมาต่อว่าว่า ผู้ว่าฯ กทม. และฝ่ายบริหาร ไม่เข้าประชุมสภา กทม. ทำให้ต้องยุติการประชุมสภา
ขอเรียนชี้แจงดังนี้นะครับ
ผมกับทีมผู้บริหารให้ความสำคัญกับการประชุมสภา กทม. มาโดยตลอด ตัวผมเองจะไม่ขาดประชุม ยกเว้นจะติดภารกิจสำคัญจริงๆ
เมื่อวานนี้ ในวาระ มีกระทู้สดสองเรื่อง (วาระ 3.1 และ 3.2) และเรื่องที่เสนอใหม่เป็นญัตติ 9 เรื่อง (วาระ 7.1-7.9)
ผมกับรองผู้ว่าฯ ทั้ง 4 คน ประธานที่ปรึกษา และผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่ 10:00 น. พักเที่ยง 12:10 น. เริ่มประชุมอีกที 13:10 น. และได้ชี้แจงในทุกกระทู้และญัตติ
เวลา 15:00 น. หลังจบวาระที่ 7.3 ที่ประชุมได้ขอเลื่อนวาระที่ 7.9 ซึ่งเป็นญัตติร่างข้อบังคับการประชุมสภามาพิจารณาก่อน ซึ่งญัตติดังกล่าวเป็นเรื่องของสภา ไม่เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร ทางฝ่ายบริหารซึ่งยังอยู่กันครบถ้วน จึงออกจากห้องประชุมมารออยู่ด้านนอก
ปรากฏว่าญัตติดังกล่าว (ซึ่งเกี่ยวกับข้อบังคับให้การถ่ายทอดสดการประชุมสภา คนที่ดูถ่ายทอดสดอยู่น่าจะเห็นรายละเอียดครับ) มีการหารือกันมากกว่า 2 ชม. และ เสร็จในเวลา 17:10 น. ผู้บริหารส่วนใหญ่ที่ติดภารกิจอื่นและคาดว่าจะมีการปิดประชุมเพราะมีการเลื่อนเอาวาระสุดท้ายมาประชุมก่อน จึงกลับไปทำงานของตัวเอง
การประชุมสภา กทม. ผู้ว่าฯ และทีมผู้บริหารไม่ได้เป็นองค์ประชุมนะครับ แต่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยผู้ว่าฯ มีหน้าที่ต้องมาตอบกระทู้ และเสนอญัตติต่างๆที่สำคัญ เช่น ข้อบัญญัติต่างๆ สำหรับการชี้แจงญัตติอื่นๆนั้น ถึงแม้ว่าบางครั้ง ผู้ว่าฯ ไม่ได้เข้าประชุมเนื่องจากติดภารกิจ การประชุมก็ดำเนินการได้ตามปกติ และทางฝ่ายบริหารก็ต้องทำหนังสือชี้แจงข้อซักถามในญัตติที่เกี่ยวข้องชี้แจงให้สภาเป็นลายลักษณ์อักษรทุกญัตติอยู่แล้วครับ”
ต่อมา นายชัชชาติ ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติม ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้าว่า ตนและผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสภากรุงเทพมหานครอย่างสม่ำเสมอ เพราะให้ความสำคัญกับการประชุมสภาฯ เป็นอย่างมาก โดยการประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. ตนเอง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง 4 คน ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เปิดการประชุม มีการชี้แจงกระทู้สด 2 เรื่อง และญัตติตามระเบียบวาระอย่างต่อเนื่อง ก่อนพักการประชุมเวลา 12.10 น. และกลับเข้าประชุมต่อในเวลา 13.10 น. พร้อมชี้แจงทุกกระทู้และทุกญัตติ จนถึงการพิจารณาวาระที่ 7.3
จากนั้น ที่ประชุมได้เลื่อนวาระที่ 7.9 ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งเป็นเรื่องการแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร และไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหาร จึงออกไปรออยู่ด้านนอกห้องประชุม เพื่อเป็นการให้เกียรติสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้อภิปรายและพิจารณาในประเด็นดังกล่าว
สำหรับวาระดังกล่าวใช้เวลาพิจารณากว่า 2 ชั่วโมง ระหว่างนั้นผู้บริหารหลายคนมีภารกิจราชการ และเมื่อเวลาประมาณ 17.10 น. เนื่องจากผู้บริหารคาดว่าการประชุมจะเข้าสู่วาระปิดประชุม จึงทยอยแยกย้ายไปปฏิบัติภารกิจ เมื่อวาระดังกล่าวเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 17.30 น. จึงไม่มีฝ่ายบริหารอยู่ในห้องประชุมแล้ว และประธานสภาฯ ก็ได้ปิดการประชุมไป
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวอีกว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและฝ่ายบริหารไม่ได้เป็นองค์ประชุมของสภากรุงเทพมหานคร โดยหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือการเข้าชี้แจงกระทู้สด รวมทั้งการเสนอญัตติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการมาโดยตลอด และแม้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะไม่ได้อยู่ในห้องประชุม ก็ยังมีการจัดทำคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้สภาฯ พิจารณาตามขั้นตอน ดังนั้นการประชุมจึงสามารถดำเนินต่อไปได้
“ผมให้ความสำคัญกับการประชุมสภาฯ มาก ๆ เมื่อวานที่เห็นภาพว่าไม่มีผู้บริหารอยู่ในห้องประชุม ก็เป็นเพราะวาระที่กำลังพิจารณาไม่ใช่เรื่องของฝ่ายบริหาร และใช้เวลาพิจารณาค่อนข้างนาน ระหว่างนั้นผู้บริหารจึงออกไปปฏิบัติงาน และคอยติดตามความคืบหน้าของการประชุมอยู่ตลอด สิ่งสำคัญคือการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนเข้าใจว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมและชี้แจงในวาระที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวทิ้งท้าย