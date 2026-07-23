ทยอยออกหมายจับแล้ว ผู้ก่อความรุนแรงภาคใต้ บิ๊กราญเชื่อ 3 เหตุการณ์โยงกัน ปัดโยกย้าย ผบช.ภ.9

รอง ผบ.ตร. เผย รู้ตัวมือก่อเหตุป่วนใต้ เตรียมออกหมายจับ เชื่อ 3 เหตุการณ์โยงกลุ่มเดียวกัน
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งล่าสุดเกิดเหตุที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ยิงหัวหน้าคุมงานก่อสร้างถนนเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงเหตุคาร์บอมบ์โรงพักเก่าที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส คนร้ายยิงทหารพรานเสียชีวิต 5 คน ที่จุดตรวจบูเก๊ะซามี อ.ระแงะ จ.นราธิวาส โดยเชื่อว่าเหตุการณ์ทั้ง 3 พื้นที่มีความเชื่อมโยงกัน เนื่องจากเป็นผู้ก่อการร้ายที่ต้องการให้เกิดความไม่สงบ ซึ่งวันนี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้เร่งรัดและกำชับจับกุมผู้ก่อเหตุโดยเร็ว ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้า ทราบตัวกลุ่มผู้ก่อการร้ายแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมออกหมายจับผู้ก่อเหตุทั้ง 3 พื้นที่ แต่ก็มีบางส่วนที่ออกหมายจับไปแล้ว
พล.ต.อ.สำราญเผยว่า ส่วนการติดตามตัวผู้ก่อเหตุ ตำรวจจะเป็นหลัก ถึงแม้วันนี้ พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะเลขานุการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส และประกาศว่าจะไล่ล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุจนสุดหล้าฟ้าเขียวก็ตาม แต่ตำรวจก็จะร่วมมือกับทหาร ส่วนการป้องกันหลังจากนี้ได้กำชับเรื่องยุทธวิธีและการเฝ้าระวัง เพราะกลุ่มผู้ก่อเหตุเปลี่ยนยุทธวิธีอยู่ตลอด จนทำให้สามารถเข้าไปก่อเหตุในด่านตรวจของทหารได้ ซึ่งไม่ทราบว่าด่านตรวจของทหารมีรูปแบบใด แต่องค์ประกอบของด่านมีอยู่ 5 ส่วน
ส่วนเหตุคาร์บอมบ์ที่โรงพักเก่าตันหยง อ.เมือง ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้หลับเวร เพราะจุดดังกล่าวเป็นโค้งและวงเวียน เป็นจุดตัดสินใจว่าจะเลี้ยวหรือจะตรงไป ทำให้ผู้ก่อเหตุกระโดดลงจากรถและปล่อยให้รถพุ่งเข้าไป
ส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นติดต่อกันหลายครั้งในห้วงเวลา 3 วัน เป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่หรือผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พล.ต.อ.สำราญกล่าวว่า ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผน ซึ่งในแผนมีทั้งเครื่องไม้เครื่องมือและตัวบุคคล แต่ไม่ใช่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ทำงานไม่ดี ซึ่งที่ผ่านมาก็ทำงานอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด แต่ยอมรับว่าต้องมีการปรับปรุงแผน
ส่วนเหตุที่เกิดขึ้นที่โรงพักตันหยงเก่า ซึ่งอยู่ใกล้สถานที่สำคัญเพียง 20 เมตร เป็นประเด็นสำคัญถึงขั้นจะต้องมีการพิจารณาโยกย้ายผู้บัญชาการตำรวจภาค 9 หรือไม่ พล.ต.อ.สำราญกล่าวว่า การเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆ หลายครั้งจะต้องมีการปรับแผน แต่การพูดแบบนี้ยืนยันว่าไม่มีนัยหรือส่งสัญญาณว่าจะมีการโยกย้ายผู้บัญชาการตำรวจภาค 9 หรือไม่
เมื่อในช่วงท้ายผู้สื่อข่าวถามตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ 16 มีอายุราชการถึง 7 ปี จะมีการสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรอย่างไรบ้าง พล.ต.อ.สำราญไม่ได้ตอบคำถามนี้และเดินเข้าลิฟต์ไปที่สำนักงาน