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หวิดเกิดเหตุสลด! เพจดัง เปิดคลิป รถไฟถูกคนตัดหน้า-รถเมล์จอดคร่อมราง คนแห่ลงกลัวเบรกไม่ทัน

23.07.26 | 19:31 น.
รถไฟ

หวิดเกิดเหตุสลด! เพจดัง เปิดคลิป รถไฟเบรกสุดตัว ถูกคนวิ่งตัดหน้า รถเมล์จอดคร่อมราง เปิดประตูให้คนลงหวั่นเกิดเหตุฉุกเฉิกกันรถไฟเบรกไม่อยู่ 

 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รถไฟ กับ นายเบิร์ด โพสต์ข้อความระบุว่า คลิปนี้มีหลายเหตุการณ์ ขบวน367 กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา คนวิ่งตัดหน้า  รถเมล์จอดรถคร่อมราง เลยเปิดประตู ฉุกเฉินให้คนวิ่งลงจากรถ กันรถไฟเบรกไม่อยู่


สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นแถวราชปรารภ

หลังจากโพสต์คลิปไปไม่นาน มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก เช่น

  • “กลับมาจอดคร่อมรางเหมือนเดิมๆ จนท.ตร.เขาเลิกกวดขันแล้วล่ะ”
  • “สักวัน ต้องมีอีก ถ้ายัง ไม่ขยับ ให้มันดีขึ้น”
  • “เกิดเหตุมาก็โทษแต่รถไฟแต่ไม่เคยโทษตัวเอง”
  • “รถเมล์คงวิ่งมาตอนไฟเขียว แต่รถไม่ขยับจึงคร่อม บริเวรนั้นรถหนาแน่นและแทบไม่ขยับเพราะกำลังทำรถไฟใต้ดิน”
  • “อยากจะถอดบทเรียนอีกหรอ”
  • “เกือบได้ถอดบทเรียนอีกรอบ โชคดีที่ไม่ใช่ขบวนขนส่งสินค้า”

 

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