หวิดเกิดเหตุสลด! เพจดัง เปิดคลิป รถไฟถูกคนตัดหน้า-รถเมล์จอดคร่อมราง คนแห่ลงกลัวเบรกไม่ทัน

หวิดเกิดเหตุสลด! เพจดัง เปิดคลิป รถไฟเบรกสุดตัว ถูกคนวิ่งตัดหน้า รถเมล์จอดคร่อมราง เปิดประตูให้คนลงหวั่นเกิดเหตุฉุกเฉิกกันรถไฟเบรกไม่อยู่
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รถไฟ กับ นายเบิร์ด โพสต์ข้อความระบุว่า คลิปนี้มีหลายเหตุการณ์ ขบวน367 กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา คนวิ่งตัดหน้า รถเมล์จอดรถคร่อมราง เลยเปิดประตู ฉุกเฉินให้คนวิ่งลงจากรถ กันรถไฟเบรกไม่อยู่
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นแถวราชปรารภ
หลังจากโพสต์คลิปไปไม่นาน มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก เช่น
- “กลับมาจอดคร่อมรางเหมือนเดิมๆ จนท.ตร.เขาเลิกกวดขันแล้วล่ะ”
- “สักวัน ต้องมีอีก ถ้ายัง ไม่ขยับ ให้มันดีขึ้น”
- “เกิดเหตุมาก็โทษแต่รถไฟแต่ไม่เคยโทษตัวเอง”
- “รถเมล์คงวิ่งมาตอนไฟเขียว แต่รถไม่ขยับจึงคร่อม บริเวรนั้นรถหนาแน่นและแทบไม่ขยับเพราะกำลังทำรถไฟใต้ดิน”
- “อยากจะถอดบทเรียนอีกหรอ”
- “เกือบได้ถอดบทเรียนอีกรอบ โชคดีที่ไม่ใช่ขบวนขนส่งสินค้า”
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