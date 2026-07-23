ศาลไม่อนุญาต ใบปอ จำเลยคดี 112 บินเกาหลีใต้ เป็นตัวแทนไทย ร่วมเวทีสิทธิมนุษยชน หวั่นหลบหนี

ศาลไม่อนุญาต ใบปอ จำเลยคดี 112 บินเกาหลีใต้ เป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมเวทีสิทธิมนุษยชน ระบุเหตุผล กลัวหลบหนี เจ้าตัวพ้อ หวังไม่ถูกจำกัดคุณค่าความเป็นมนุษย์อีก
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม น.ส.ณัฐนิช ดวงมุสิทธิ์ หรือใบปอ นิสิตปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักกิจกรรมกลุ่มทะลุวัง และจำเลยคดีอาญา มาตรา 112 จากการเคลื่อนไหวทางการเมือง ด้วยการทำโพลสำรวจความเห็นในประเด็นต่างๆ ตามที่สาธารณะ เปิดเผยทางเฟซบุ๊ก Baipor Nutthanit กรณีได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วม 2026 May 18 Academy ที่กวางจู เกาหลีใต้ ทว่าศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศ เกรงว่าจะหลบหนีนั้น
ใบปอระบุว่า สิทธิในการประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน แต่สิทธิในการใช้ชีวิตและโอกาสในการเติบโต ก็สำคัญไม่แพ้กัน
เมื่อเร็วๆ นี้ ใบปอได้รับข่าวดีและถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วม 2026 May 18 Academy ที่เมืองกวางจู ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นโครงการสำคัญระดับสากลที่เปิดโอกาสให้คนทำงานภาคประชาสังคมและนักขับเคลื่อนได้ไปเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประวัติศาสตร์การเปลี่ยนผ่านทางประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และสันติภาพ เพื่อนำองค์ความรู้เหล่านี้กลับมาพัฒนาสังคม
วันนี้ใบปอได้มายื่นคำร้องขออนุญาตเดินทางออกนอกราชอาณาจักรต่อศาล เพื่อไปร่วมโครงการ ซึ่งที่ผ่านมาใบปอเคยยื่นขอเดินทางออกนอกประเทศมาแล้วหลายครั้ง ทุกครั้งก็เดินทางไปและกลับตรงตามกำหนดโดยไม่เคยมีพฤติการณ์หลบหนี
นี่ไม่ใช่ครั้งแรก แต่ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา มีหลายครั้งที่ใบปอได้รับโอกาสทั้งการทำงานและการเรียนที่ต่างประเทศ มีทั้งที่ได้ไปบ้าง แต่ส่วนมากจะไม่ได้ไป แต่ครั้งนี้ศาลกลับมีคำสั่ง “ไม่อนุญาต” ด้วยเหตุผลที่เกรงว่าจะหลบหนี
นี่ไม่ใช่แค่การไม่ได้ไปต่างประเทศ แต่มันคืออีกครั้งหนึ่งที่ใบปอต้องสูญเสียโอกาสสำคัญไปภายใต้ข้อจำกัดและระบบที่บางครั้งไม่ได้มองเห็นคุณค่าของชีวิตและสิทธิขั้นพื้นฐานในการพัฒนาตัวเองของเรามากพอ และในอนาคตใบปอหวังว่าพวกเราจะได้รับสิทธิเหล่านี้อย่างเป็นธรรม โดยที่ไม่ต้องร้องขอ
หวังว่าคุณค่าของความเป็นมนุษย์กับโอกาสในการเติบโตของเราจะไม่ถูกจำกัดอีก