ทีมเลขาผู้ว่าฯ ตรวจ3เขตรวด หลังคนร้องเรียนคราบไขมัน ‘ตลาดคลองเตย’ – ห้างดัง คอนเสิร์ตสนั่น!

ทีมเลขาผู้ว่าฯ ลงตรวจ 3 เขตรวด ‘คลองเตย-ปทุมวัน-หลักสี่’ หลังประชาชนร้องเรียนคราบไขมัน-น้ำเสีย ‘ตลาดคลองเตย’ – ห้างดัง เสียงคอนเสิร์ตสนั่น!
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายสิทธิชัย อรัณยกานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตย เขตปทุมวัน และเขตหลักสี่ เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเริ่มจาก จุดที่ 1 ตลาดคลองเตย ซอย 4 เขตคลองเตย ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีประชาชนร้องเรียนปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย และคราบไขมันสะสมภายในบริเวณตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของประชาชน โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ร่วมลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
จากนั้นไปต่อยังจุดที่ 2 สวน 15 นาที บริเวณสถานี MRT ลุมพินี เขตปทุมวัน เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวน 15 นาทีไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชนที่มาใช้พื้นที่สาธารณะ โดยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้โดยเร็ว
ต่อด้วย จุดที่ 3 โครงการ One Bangkok เขตปทุมวัน โดยติดตามข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเสียงดังจากการจัดกิจกรรมและคอนเสิร์ต ซึ่งอาจสร้างผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยโดยรอบ โดยร่วมประชุมหารือกับ สำนักงานเขตปทุมวันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางกำกับดูแลและลดผลกระทบด้านมลภาวะทางเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและสร้างความสมดุลระหว่างการจัดกิจกรรมกับคุณภาพชีวิตของประชาชน
จากนั้นในช่วงบ่าย ลงพื้นที่ จุดที่ 4 บริเวณหน้าตลาดเคหะทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ เพื่อติดตามการดำเนินงานภายหลังสำนักงานเขตหลักสี่ประกาศยกเลิกพื้นที่ผ่อนผันทำการค้า บริเวณหน้าตลาดเคหะทุ่งสองห้อง พร้อมตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ รับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชน และติดตามมาตรการของสำนักงานเขตในการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะให้เกิดความเป็นระเบียบ สะอาด และปลอดภัยสำหรับประชาชนผู้ใช้ทางเท้า
นายสิทธิชัยกล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการติดตามข้อร้องเรียนของประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว ตรงจุด และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มุ่งเน้นการรับฟังเสียงของประชาชน พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ