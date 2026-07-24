ปล่อยอีกราย ผู้ต้องขังคดี 112 วัย 59 เข้าเกณฑ์อภัยโทษ ได้รับอิสรภาพ พ้นเรือนจำคลองเปรม

ปล่อยเพิ่ม 1 ราย ผู้ต้องขังคดี ม.112 วัย 59 เข้าเกณฑ์อภัยโทษ ได้รับอิสรภาพ พ้นเรือนจำคลองเปรม
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เปิดเผยกรณีผู้ต้องขังคดี ม.112 จำนวน 1 ราย คือชายรายหนึ่ง “หอมแดง” (นามสมมุติ) เกษตรกรจาก จ.เพชรบูรณ์ วัย 59 ปี ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำกลางคลองเปรม หลังเข้าเกณฑ์ตาม พ.ร.ฎ.อภัยโทษ พ.ศ.2569 ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569
ศูนย์ทนายความฯรายงานว่า วันที่ 24 ก.ค.2569 “หอมแดง” (นามสมมุติ) เกษตรกรจาก จ.เพชรบูรณ์ วัย 59 ปี และผู้ต้องขังคดีสิ้นสุดในข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 กรณีแชร์โพสต์เฟซบุ๊ก 1 ข้อความ ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก 1 ปี 6 เดือน ถูกปล่อยตัวจากเรือนจำกลางคลองเปรมแล้วในวันนี้ เมื่อเวลา 10.36 น. โดยมีญาติและเจ้าหน้าที่องค์กรภาคประชาสังคมมารอรับตั้งแต่ช่วงเช้า หลังเข้าเกณฑ์ตาม พ.ร.ฎ.อภัยโทษ พ.ศ.2569 ที่ออกมาในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2569 เป็นสิ้นสุดการคุมขังเกือบ 1 ปี (หรือ 353 วัน)
กรณีดังกล่าว ส่งผลให้จำนวนผู้ต้องขังคดีการเมืองที่ศูนย์ทนายความฯติดตามข้อมูลอยู่ เหลืออย่างน้อย 54 คน
สำหรับ “หอมแดง” ถูกคุมขังมาตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค.2568 หลังศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุก 1 ปี 6 เดือน ไม่รอลงอาญา ในคดีมาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (3) จากการแชร์โพสต์ข้อความจากเพจเฟซบุ๊ก “สมองโง่ดักดานรัฐบาลตูบฯ” ที่เรียกร้องให้กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายจำนวน 1 โพสต์ เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2563 โดยไม่ได้เขียนข้อความใดๆ ประกอบ โดยคดีนี้มี สัจจะ โชคบุญส่งสวัสดิ์ รับมอบอำนาจจากกระทรวงดีอีเป็นผู้กล่าวหา
หลังจากศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษา หอมแดงถูกส่งตัวไปคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯทันทีระหว่างรอผลประกันตัวในชั้นฎีกา แต่หลังจากนั้นศาลฎีกาก็มีคำสั่งยกคำร้องประกันตัว จึงเป็นเหตุให้เขาตัดสินใจยุติการต่อสู้คดี เพื่อต้องการให้คดีความจบลงเพียงเท่านี้ เขามองว่าถ้าหากได้ประกันตัวออกไปและต้องกลับเข้ามาอีกครั้งก็คงจะรู้สึกแย่ไปกว่านี้ จากนั้นหอมแดงถูกย้ายตัวไปคุมขังที่เรือนจำกลางคลองเปรมตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค.2568 เรื่อยมา
ศูนย์ทนายความฯระบุด้วยว่า จุดเริ่มต้นคดีนี้นับตั้งแต่ที่เขาถูกแจ้งข้อกล่าวหาเมื่อเดือนมกราคม 2564 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลามากกว่า 5 ปีครึ่งแล้วที่หอมแดงต้องอยู่กับคดีนี้
ระหว่างหอมแดงถูกคุมขัง ได้มีทนายความเข้าเยี่ยม โดยเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2569 หลังมีประกาศอภัยโทษฯ หอมแดงมีความหวังว่าจะเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับอภัยโทษ หากเขาได้ปล่อยตัวก็จะกลับไปทำอาชีพค้าขายเช่นเดิม เพราะยังมีกำลังที่พอจะทำได้อยู่
“เข้าเดือนที่ 11 แล้ว ก็พยายามหาแต่เรื่องดีๆ คบเพื่อนดี ๆ ข้างใน มีเพื่อน 4-5 คน ก็รู้สึกพอใจแล้ว ตอนนี้ผู้ต้องขังลดลง จาก 1,200 คน เหลือ 850 คน เลยอยู่กันแบบไม่แออัดมาก อาหารการกิน กินได้ปกติ” เขาระบุ
ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2569 เจ้าหน้าที่จากโครงการ Freedom Bridge ได้รับจดหมายจากหอมแดงซึ่งระบุว่า เขามีรายชื่อและกำลังจะเข้าอบรมโครงการโคกหนองนา กล่าวคือเขาเป็นหนึ่งในรายชื่อที่เข้าเกณฑ์อภัยโทษ