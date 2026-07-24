เรียกเอกสาร มศว เพิ่ม คดีโกงสอบท้องถิ่น คาด 27 ก.ค.ชัด ออกหมายจับ-แจ้งข้อกล่าวหาใครเพิ่มหรือไม่

‘ผบช.ก.’ ถกพยานหลักฐานโกงสอบท้องถิ่น คาด 27 ก.ค.ชัดเจน ฟันคดีอาญาเพิ่มหรือไม่?
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการทุจริตกระบวนการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่า ในวันนี้พนักงานสอบสวนได้ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบ การควบคุม เอกสารการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงขอรับบันทึกถ้อยคำพยานเพิ่มเติมจากทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขณะเดียวกัน ทีมสืบสวนทางเทคนิคได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลพยานหลักฐานบางส่วนเพิ่มเติม เพื่อนำมาพิจารณาดำเนินคดีอาญากับข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ระบุว่า ช่วงเย็นวันนี้ต่อเนื่องถึงวันที่ 25 กรกฎาคม จะร่วมประชุมกับคณะพนักงานสอบสวน เพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานที่มีอยู่ว่ามีความชัดเจนและเพียงพอที่จะดำเนินการขออนุมัติออกหมายจับ หรือแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากบุคคลที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้หรือไม่ ทั้งนี้ เบื้องต้นคาดว่าในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคมนี้ จะมีความชัดเจนในเรื่องการดำเนินคดีอาญาดังกล่าว
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์กล่าวว่า หากพิจารณาแล้วไม่มีการดำเนินคดีกับบุคคลใดเพิ่มเติม พนักงานสอบสวนจะต้องรายงานข้อมูลไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในครั้งแรก เพื่อรอให้ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการไต่สวนพิจารณาสั่งการต่อไป เนื่องจากคดีหลักในขณะนี้ยังอยู่ในอำนาจการดูแลของคณะกรรมการไต่สวนพิเศษ ป.ป.ช. อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนมีพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่จะนำมาพิจารณา แต่เนื่องจากการดำเนินคดีกับข้าราชการต้องมีความละเอียดและรัดกุม ซึ่งทางคณะไต่สวน ป.ป.ช.จะเป็นผู้ร่วมพิจารณาพยานหลักฐานในส่วนนี้
นอกจากนี้ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เปิดเผยอีกว่า ในวันนี้ตนมีกำหนดการเดินทางไปเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการสอบที่พบข้อบกพร่องจนนำไปสู่การทุจริต อาทิ หากเกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการผลิต ก็จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีสาเหตุมาจากอะไร หรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด โดยจะเข้าชี้แจงต่อนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เพื่อให้นำข้อมูลเสนอต่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี สำหรับใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการป้องกันปัญหาการทุจริตสอบในลักษณะนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต