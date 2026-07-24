อ่างเก็บน้ำหุบอีเก้ง แลนด์มาร์คใหม่ชุมชน ตลุกดู่ ครบเครื่อง กิน ใช้ ทำเกษตร แหล่งท่องเที่ยว
นายวีรชน รัศมี นายกเทศมนตรี ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี กล่าวว่า พื้นที่ ต.ตลุกดู่ มีปัญหาเรื่องของน้ำไม่พอมาตลอด ก่อนหน้านี้ คือ ทาง อ่างเก็บน้ำหุบอีเก้ง หรือ อ่างเก็บน้ำชฎาจะมีพื้นที่ที่รับน้ำได้น้อยกว่านี้ พอเวลาช่วงที่น้ำมาก็ไม่สามารถจะเก็บกักน้ำไว้ได้ เก็บไว้ได้น้อย เพราะฉะนั้นจึงไม่เพียงพอต่อทั้งอุปโภคบริโภคของของตำบลตลุกดู่เราทั้งหมด ตนจึง เขียนโครงการไปที่กรมทรัพยากรน้ำขอให้ขุดรับน้ำให้ให้มากขึ้น
“เดิมทีหุบอีเก้ง ไม่มีทางที่จะให้น้ำเข้าออกได้ ทำให้เกิดความเสียหายกับพื้นที่ ฝนตกทำให้น้ำท่วมไร่พวกไร่มันสำปะหลังเสียฟรี ๆ ไม่เข้าหุบอีเก้ง เราก็เลยดีไซน์ออกแบบโดยการใช้รางรับน้ำทั้งหมด แล้วเข้าสู่หุบอีเก้ง ก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ น้ำเต็มในปีเดียวเลย หลังจากโครงการนี้สำเร็จ มีผลเยอะมากต่อชุมชน ต่อตำบล ต่อชาวพ่อแม่พี่น้อง แล้วก็ชาวบ้าน พอเราได้รับน้ำตรงนี้ปั๊บผมก็มองเห็นแล้ว เพราะว่าเรามีต้นทุนก็คือ วิวทิวทัศน์ ของธรรมชาติที่เรามีอยู่ ผมก็เลยพยายามสร้างตรงนี้เพื่อไห้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ของตำบลเรา ของจังหวัดอุทัยธานีด้วย ผมก็เลยชวน พ่อแม่พี่น้องแล้วก็พ่อค้าแม่ค้า เริ่มจากร้านเดียวมาขาย คราวนี้คนเริ่มมาเริ่มถ่ายรูปกันนู่นนั่นนี่ก็ต่อไปก็คนเป็นร้อย สองร้อยร้าน เต็ม เต็มพื้นที่ของเราตรงนี้ทั้งหมดเลย ก็เกิดเป็นไวรัล เป็นมิติใหม่ เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของตำบลตลุกดู่ ของจังหวัดอุทัยธานี/ผมก็ค่อนข้างดีใจว่าเป็นทั้งการพัฒนาด้วยแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวให้ไห้ชุมชน ให้ชาวบ้านได้มีรายได้จากตรงนี้ได้แบบเยอะมาก”นายวีรชน กล่าว
วีรชน รัศมี
นายสิทธิชัย ปริญญาขจร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหุบอีเก้ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีเป้าหมายแรกของเราก็คือ คืนประสิทธิภาพให้แหล่งน้ำ ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค เราก็ได้เข้ามาขุดลอกเพิ่มความจุของหุบอีเก้งขึ้นมาเป็น 2.17 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ความพิเศษของโครงการนี้ก็คือ เราได้นำพลังงานสะอาดมาใช้ในการกระจายน้ำ โดยติดตั้งระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 15 กิโลวัตต์ สูบส่งน้ำเพื่อเติมน้ำให้กับหุบอีเก้ง เพื่อให้การเกษตรได้สามารถใช้น้ำได้อย่างทั่วถึง โดยสามารถครอบคลุมพื้นที่เกษตรได้ถึง 2,500 ไร่ นอกจาก ใช้น้ำสำหรับเพาะปลูกเกษตรกรรมแล้ว สามารถให้ชาวบ้านหรือว่านักท่องเที่ยวมาใช้เป็นที่ท่องเที่ยว แล้วก็เพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ อีกอย่างคือ การประปาสามารถทำน้ำและให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำตลอดตลอดไป ไม่มีการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า ในการทำภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ เราคำนึงถึงใน 2 ปัจจัย หนึ่งคือตัวน้ำต้นทุนที่มีกับการนำไปใช้ที่เกิดประโยชน์มีความสมดุล ปัจจุบันเราเพิ่มเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นจากตัวโครงการ หมายความว่าเรารับการสนับสนุนโครงการจากงบประมาณของแผ่นดินไปสร้างให้เกิดแหล่งน้ำไปสร้างให้เกิดระบบกระจายน้ำ การจัดการเป็นเกษตรเพื่อที่จะที่ทำให้เกิดมูลค่าที่สูงขึ้น ใช้น้ำน้อยลง ในขณะเดียวกันก็เพิ่มเรื่องของการบริการระบบนิเวศเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ เพิ่มศักยภาพการใช้น้ำจากแหล่งน้ำเป็นใช้ประโยชน์จากตัวพื้นที่นั้นให้เกิดการบริการประชาชน
“โครงการที่ตลุกดู่ก็เป็นหนึ่งในโครงการ ที่ตอบโจทย์เรื่องภารกิจหลัก แต่ขณะเดียวกันก็ไปเพิ่มมูลค่าจากสิ่งที่พื้นที่เองมีทรัพยากร สามารถพัฒนาต่อยอดและสร้างตัวมูลค่าเพิ่มให้เขามีผลตอบรับในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชน เป็นหนึ่งในตัวโมเดลของการมีส่วนร่วมที่ทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและก็ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมสามารถจะบริหารจัดการโดยตรงกับความต้องการ เป็นหนึ่งในโครงการที่ประสบความสำเร็จในมิติของการมีโครงการด้านแหล่งน้ำและก็พัฒนาต่อยอดเรื่องโครงการที่ทำให้มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น”อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าว