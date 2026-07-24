เปิดให้ขึ้นครั้งแรก! ชัชชาติเลคเชอร์ปวศ. ชวน ‘ตักบาตรบนป้อมมหากาฬ’ เที่ยวสายน้ำแห่งชีวิตฯ แง้ม ‘เนเน่’ ก็มา

เปิดให้ขึ้นครั้งแรก! ชัชชาติชวน ‘ตักบาตรบนป้อมมหากาฬ’ เดินเลคเชอร์ปวศ. ชวนเที่ยวงาน ‘สายน้ำแห่งชีวิตฯ’ แง้ม ‘เนเน่’ ก็มา แฟนคลับขอผู้ว่าฯ เตรียมรับแฟนด้อม
เมื่อเวลาประมาณ 06.30 น. วันที่ 24 กรกฎาคม ที่สวนสาธารณป้อมมหากาฬ เขตพระนคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยแพร่ภาพสด ภายหลังจากวิ่งออกกำลังกายในช่วงเช้า
โดยลงพื้นที่ตรวจความพร้อม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “สายน้ำแห่งชีวิต ใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์” โครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-31 กรกฎาคมนี้
นายชัชชาติกล่าวว่า วันนี้ตนวิ่งจากบ้านมายัง ป้อมมหากาฬ 10 กิโลเมตร สบายๆ วันนี้วิ่งมาตรวจงาน เพราะเรากำลังมีงานสำคัญในช่วงสัปดาห์นี้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เริ่มตั้งแต่วันนี้
โดยจัดอยู่ 5 ที่ โดยจุดหลักได้แก่ ณ สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลาง เป็นที่บรรจบของคลอง 3 สาย คือ คลองมหานาค หรือคลองแสนแสบ มาบรรจบ คลองบางลำพู และ คลองโอ่งอ่าง ส่วนจุดอื่นได้แก่ ถนนคนเดินริมคลองทั้ง 4 แห่ง คือคลองผดุงกรุงเกษม, คลองหลอดวัดราชนัดดา, คลองหลอดวัดราชบพิธ และคลองโอ่งอ่าง
“มีกิจกรรมม ออกร้านต่างๆ และวันที่ 26 ก.ค.น่าจะมีเนเน่มาเล่นด้วยนะ เห็นทางกระทรวงมหาดไทย ประสานมา มีการร้านต่างๆ สวยงาม อยู่ข้างภูเขาทอง เป็นมุมที่เราไม่ค่อยเห็นกัน
กิจกรรมไฮไลต์อยู่วันที่ 26 ก.ค. ตอนเช้าก็จะมีตักบาตรพระทางน้ำ ประมาณ 225-240 รูป จาก 40 กว่าวัด ล่องมาตามสายน้ำ มีวัดจากต่างจังหวัดมาด้วย และมีพระสมเด็จฯ ชั้นผู้ใหญ่ 5 รูปนำขบวนมาจาก 5 สาย อาทิ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร มาทางคลองโอ่งอ่าง
สายน้ำ 3 สายก็จะมารวมกัน แล้วจอดที่นี่ มีการทำชานชาลาไว้ พวกเราสามารถมาตักบาตรกันได้ ประมาณ 2,000 เมตร (ด้านหลังร้านน้ำเต้าหู้ปูปลา)”
นายชัชชาติเผยว่า ช่วงเช้าประมาณ 07.00 น. มีการตักบาตรพระราชทานฯ ทางเรือ จากนั้นจะมีพิธี โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในช่วงเช้าได้ แต่อาจมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด โดยแนะนำช่วงเวลาตั้งแต่ 08.00 น. สามารถมาร่วมใส่บาตรพระได้ รายทาง (ขณะที่นิมนต์พระสงฆ์กลับวัด)
สำหรับผู้ที่อยากร่วมทำบุญ แต่อาจมาไม่ทัน เราจะมีการตั้ง ‘บาตรพระ’ จากทุกวัด 225 รูป วางอยู่ตลอดแนวป้อมมหากาฬ เป็นเวลา 7 วัน
“เป็นครั้งแรกที่เปิดให้ขึ้นป้อมมหากาฬ ขึ้นไปตักบาตรบนป้อม ป้อมฯ นี้สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 เป็น 1 ใน 14 ป้อมปราการ ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นคูรอบเมืองเดิม คือตัวที่ปกป้องพระนครไว้ ด้านในเป็น เกาะรัตนโกสินทร์”
แต่ตอนนี้เหลือแค่ 2 ป้อม คือ ป้อมมหากาฬ และป้อมพระสุเมรุ ตรงท่าพระอาทิตย์” นายชัชชาติเผย
โดยในระหว่างอธิบายประวัติศาสตร์ นายชัชชาติ ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ รปภ. ว่ามีกุญแจเปิดป้อมหรือไม่ ? เผื่อจะได้เห็นภาพ พร้อมพาชมจุดทางขึ้นใส่บาตร และกล่าวเชิญชวนประชาชนมาร่วมกิจกรรม ในวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งเริ่มงานวันนี้เป็นวันแรก
“ผมว่าข้างบนเป็นจุด Unseen จริงๆ ขึ้นไปแล้วก็ยังงง เพราะเราไม่เคยขึ้นไปมาก่อน”
จากนั้น แพลนกล้องให้เห็นฝั่งตรงข้าม คือ ‘โลหะปราสาท’ วัดราชนัดดารามวรวิหาร ซึ่งมีการบูรณะอยู่
“ตรงนี้เป็นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เลยนะ เป็นจุดเริ่มต้นของกรุงเทพฯ เป็นจุดสำคัญเลย ตอนนี้ก็มีการพัฒนาตึกต่างๆ สวยงาม ผมว่าไม่แพ้ถนนดีๆ ในโลกเลย ต่อไปจะมีรถไฟฟ้าสายสีส้มผ่าน ก็จะมีสถานีแถวนี้ เราก็สามารถมาเที่ยวกันได้ โดยที่เดินทางไม่ลำบาก” นายชัชชาติชี้
จากนั้นแนะนำให้รู้จักกับ ‘อาคารและท่าเรือพระยาญาณประกาศ’ ก่อนกล่าวว่า เป็นอาคารที่มีความสำคัญ เข้าใจว่าแต่ก่อนเป็นที่ที่คนมาขึ้นเรือ เพื่อไปยัง คลองมหานาค
“สมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อขุดคูรอบเมืองแล้วเสร็จ ก็ให้ขุดคลองชื่อ ‘คลองมหานาค’ โดยเลียนแบบคลองมหานาค ที่อยุธยา ซึ่งมี ‘ภูเขาทอง’ เหมือนกัน เพื่อให้คนมาเล่นสักวา มาเล่นเรือกัน เป็นคลองจุดเริ่มต้น หลังจากนั้นมีการขุดต่อไปเรื่อยๆ ในรัชกาลต่อมา เป็น ‘คลองแสนแสบ’ ทางขวาเป็นคลองโอ่งอ่าง ทางซ้ายเป็น คลองบางลำพู สายน้ำ 3 สายมาบรรจบกัน” นายชัชชาติกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังนายชัชชาติไลฟ์สด ทาง OZONE Band FC ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยว่า
“ขอความกรุณาท่าน ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ช่วยอำนวยความสะดวกแฟนๆ ที่จะมาดู น้องเนเน่กับวง OZONE ด้วยนะคะ และหากเป็นไปได้ จะรบกวนขอรถขยายสัญญาณด้วยค่ะ เพื่อที่แฟนๆ ทางบ้านจะได้ดูชมผ่านไลฟ์สดได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ”
สำหรับ เนเน่ รอยัล คือสมาชิกและนักร้องนำ (รวมถึงมือกีตาร์/ศิลปิน) ของวงร็อกเยาวชน OZONE Band FC จากจังหวัดภูเก็ต ที่อยู่ในกระแสข่าวช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จากการเข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เป็นการต้อนรับเพื่อแสดงความยินดีและให้กำลังใจที่เยาวชนไทยได้ไปสร้างชื่อเสียงบนเวทีโลกในรายการ America’s Got Talent