รวบหนุ่มแสบเปิดเพจหลอกจองที่พักทิพย์ริมทะเลเสียหายครึ่งแสน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พล.ต.ต.โอฬาร เอี่ยมประภาส ผบก.ทท.2 พ.ต.อ.รณภัทร เพ็งหยวก ผกก.1 บก.ทท.2 สั่งการให้ พ.ต.ท.วัชรธร ธีรเมทถิรชญาภา สว.กก.1 บก.ทท.2 ร.ต.อ.เพราพงศ์พันธุ์ คีรีเกษตร รอง สว.กก.1 บก.ทท. นำกำลังสืบสวนจับกุม นายกิตติพงศ์ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดศรีสะเกษ ความผิดฐาน “ฉ้อโกงประชาชน และโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์บิดเบือนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน”
พล.ต.ต.โอฬารเปิดเผยว่า พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด บช.ทท. กวดขันจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่า และปราบปรามจับกุมคดีที่มีการหลอกลวงจองโรงแรม ที่พัก ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ ต่อมาทราบว่านายกิตติพงศ์ใช้เพจปลอม the toy grop รีสอร์ต หลอกให้ผู้เสียหายจองที่พักริมทะเล จ.ระยอง มูลค่าความเสียหาย 11,250 บาท และใช้บัญชีหลอกลวงตามเพจซื้อขายสินค้าออนไลน์อีกหลายคดี รวมมูลความเสียหายรวมกว่า 50,000 บาท ก่อนจับกุมสืบสวนพบว่าผู้ต้องหา หลบหนีมาอยู่ที่ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จึงเข้าตรวจสอบจับกุม เบื้องต้นสอบสวนผู้ต้องหาอ้างว่าส่งข้อมูลบัญชีในแอพพลิเคชั่นกู้ยืมเงิน ไม่ทราบว่าถูกนำบัญชีไปใช้อย่างไร จากนั้นนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ดำเนินคดี