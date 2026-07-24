รวบ 20 เมียนมา ซ่อนในป่าข้างแม่เมยซิตี้ เตรียมลอบเข้าไทย ไร้พาสปอร์ต ส่งตม.เอาผิด

ฉก.ราชมนู รวบ 20 ชาวเมียนมาซุกป่าข้างแม่เมยซิตี้ ไร้พาสปอร์ต-เอกสาร ส่ง ตม.ดำเนินคดี
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 24 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนู (ฉก.ราชมนู) โดยร้อยเครื่องยิง หนัก ฉก.ราชมนู จัดกำลังพล 1 ชุดปฏิบัติการ ออกลาดตระเวนและซุ่มเฝ้าตรวจ บริเวณป่าข้างศูนย์การค้าแม่เมยซิตี้ หมู่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตรวจได้พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทาง ปรากฏว่าบุคคลทั้งหมดไม่สามารถแสดงเอกสารประจำตัวหรือหนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ได้
จากการตรวจสอบพบว่าเป็นชาวเมียนมา จำนวน 20 คน แบ่งเป็นชาย 11 คน และหญิง 9 คน เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
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